Atwasat

«ذي ديسكو تك» يقدم «الحلوة دي» بتوزيع جديد (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 يونيو 2022, 02:45 مساء
«ذي ديسكو تك» يقدم «الحلوة دي» بتوزيع جديد (فيديو)
الملصق الدعائي للتوزيع الجديد لأغنية «الحلوة دي» الذي طرحه «ذي ديسكو تك» (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

طرح «ذي ديسكو تك» (The Disco Tek) نسخة جديدة من أغنية «الحلوة دي» بمزيج من أنغام الديسكو الراقصة وموسيقى «الهاوس» بنغمات البيانو، ترافقها لمسات عصرية من الموسيقى الشرقية، وبصوت المطربة المصرية دينا جلال.

تبدأ الأغنية بإيقاعات عصرية لتتصاعد بأسلوب حماسي نابض بالحيوية من موسيقى الفانك لتأسر انتباه المستمعين على الفور، لينساب صوت دينا مصحوبا بنغمات موسيقية هادئة، تتبعه إيقاعات حيوية على آلتي البيانو والساكسفون في نغمات متأرجحة الطبقات لتضفي أجواءً مليئة بالحيوية والحماس. ويجدد هذا العمل ملامح الأغنية التقليدية القديمة لتناسب الذوق العصري للجمهور، لتأخذ الأغنية صيغة متلألئة مبهجة تمزج بين أنواع موسيقية مختلفة، وفقا لبيان.

ويعد المغني والمؤلف الموسيقي المصري سيد درويش المبدع الأصلي لأغنية «الحلوة دي»، وتعليقا على الموضوع قال كارلوس: «مثلت الثقافة المصرية وشغفها بالموسيقى والتنوع الموسيقي مصدر إلهامٍ متميزِ بالنسبة إليّ خلال إقامتي في مصر. كما ألهمتني عبارة (الزمن الجميل)، التي تشير إلى أشهر أغاني الفترة الذهبية للموسيقى العربية، لذا أردتُ إعادة توزيع هذه الأغاني وفق نمطي الديسكو وHouse، وأتمنى أن يستمتع الجمهور بهذا المشروع للديسكو العربي. وأعتقد أنه على الإنسان التطلع دائما نحو إنجازات جديدة، والسعي الجاد لضمان تحقيقها».

وتعرف كارلوس أيضا خلال إقامته في مصر على المغنية الموهوبة دينا جلال، وقال بهذا الصدد: «تتمتع دينا بأحد أجمل الأصوات التي سمعتها في حياتي، ويأسرني أداؤها الغنائي في كل مرة نجتمع لتسجيل أغنية ما. ونخطط بالتأكيد للعمل سويًا على مشاريع قادمة في المستقبل».

وعبر كارلوس عن سروره بالتوزيع الجديد لأغنية «الحلوة دي»، فقال: «وصلنا إلى نتيجة مذهلة لم نكن نتوقعها حقا، حيث تدمج الأغنية ما بين إيقاعات الديسكو الكلاسيكية ونغمات موسيقى الهاوس التي ميّزت ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي».

شغف مصر
ويعتبر «The Disco Tek» أحدث مشاريع المنتج ومنسق الأغاني اللبناني المشهور عالميا كارلوس بي، الذي ولد في السعودية ويقيم حاليا بين بيروت والقاهرة، ظهر حسه الموسيقي بسن مبكرة، جعلته يبرز كمنسق أغاني بعمر 16 عاما. وزادت خبرته في العمل من خلال حضوره المميز في أفضل النوادي والمهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونجح ببناء شهرة كبيرة باختيار وتنسيق أفضل النغمات الموسيقية وإنتاج الأعمال المميزة المستوحاة من موروثه الثقافي الأصيل.

واستلهم كارلوس مشروعه الجديد من شغف مصر الكبير بالفن والموسيقى، لذا أراد إعادة إنتاج أغاني العصر الذهبي للموسيقى العربية بقالب عصري جديد، من خلال دمجها مع إيقاعات الديسكو وموسيقى الفانك وHouse العصرية، وتجديد التوزيع الموسيقي والأداء الغنائي والتسجيل باستخدام آلات موسيقية حية، من هذا المنطلق تضمن جميع إنتاجات «The Disco Tek» أداء حيا للمغنيين والمغنيات، إلى جانب عازف جيتار وآخر على آلة الساكسفون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محاكمة 8 أفراد من الطاقم الطبي بتهمة القتل غير العمد لمارادونا

محاكمة 8 أفراد من الطاقم الطبي بتهمة القتل غير العمد لمارادونا
إضاعة البوصلة

إضاعة البوصلة
كيف ودع محمد صلاح ساديو ماني بعد رحيله إلى بايرن ميونيخ؟

كيف ودع محمد صلاح ساديو ماني بعد رحيله إلى بايرن ميونيخ؟
تفاصيل لقاء بن سلمان وإردوغان في أنقرة.. وما هي نتائج الزيارة؟

تفاصيل لقاء بن سلمان وإردوغان في أنقرة.. وما هي نتائج الزيارة؟
فوز سلة «المدينة» في نهائيات السلة

فوز سلة «المدينة» في نهائيات السلة
شاهد «وسط الخبر»: خارطة باشاغا.. وخيبة الأمل الأممية من اجتماعات المسار الدستوري

شاهد «وسط الخبر»: خارطة باشاغا.. وخيبة الأمل الأممية من اجتماعات المسار الدستوري
كاركاتير خيري - الغرب والنفط

كاركاتير خيري - الغرب والنفط
الكويت تسحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية لنشر «أخبار كاذبة»

الكويت تسحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية لنشر «أخبار كاذبة»
رئيس «الأهلي بنغازي»: لم نتسلم أي خطاب بشأن مكان إقامة الدوري السداسي

رئيس «الأهلي بنغازي»: لم نتسلم أي خطاب بشأن مكان إقامة الدوري السداسي
تحذير صحي بريطاني.. العثور على فيروس «شلل الأطفال» بمياه الصرف الصحي في لندن

تحذير صحي بريطاني.. العثور على فيروس «شلل الأطفال» بمياه الصرف الصحي في لندن
وفاة عضو المجلس البلدي سرت غيث عبدالله أوحيدة

وفاة عضو المجلس البلدي سرت غيث عبدالله أوحيدة
فوزي البنزرتي يوافق على تدريب الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي

فوزي البنزرتي يوافق على تدريب الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي
بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي

بن سلمان يصل تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
الأهلي طرابلس يفوز على الهلال ويتصدر نهائيات السلة (صور)

الأهلي طرابلس يفوز على الهلال ويتصدر نهائيات السلة (صور)
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟

إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟
باشاغا لـ«غوتيريس»: التفويض الأممي لتحديد مسار الانتخابات انتهى.. وحان الوقت لإيجاد حل ليبي- ليبي

باشاغا لـ«غوتيريس»: التفويض الأممي لتحديد مسار الانتخابات انتهى.. وحان الوقت ...
سفيرة المملكة المتحدة تعلق على زيارة باشاغا لمجلس العموم البريطاني

سفيرة المملكة المتحدة تعلق على زيارة باشاغا لمجلس العموم البريطاني
باشاغا: حكومة الدبيبة منتهية الولاية محليا ودوليا بانقضاء اتفاق جنيف

باشاغا: حكومة الدبيبة منتهية الولاية محليا ودوليا بانقضاء اتفاق جنيف
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بيلي إيليش وبول ماكارتني نجما «غلاستونبوري» البريطاني الشهير
بيلي إيليش وبول ماكارتني نجما «غلاستونبوري» البريطاني الشهير
الليبي محمد مصباح أفضل متحدث عربي في البطولة الدولية للمناظرات (فيديو)
الليبي محمد مصباح أفضل متحدث عربي في البطولة الدولية للمناظرات ...
طهران تمنع عرض فيلم إيراني شارك في «كان السينمائي»
طهران تمنع عرض فيلم إيراني شارك في «كان السينمائي»
معرض عن الفراعنة في مارسيليا يستكشف أسباب شهرتهم
معرض عن الفراعنة في مارسيليا يستكشف أسباب شهرتهم
«ذي ديسكو تك» يقدم «الحلوة دي» بتوزيع جديد (فيديو)
«ذي ديسكو تك» يقدم «الحلوة دي» بتوزيع جديد (فيديو)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جامعة طرابلس» تتأهل إلى نصف النهائي في البطولة الدولية للمناظرات
«جامعة طرابلس» تتأهل إلى نصف النهائي في البطولة الدولية ......
بالفيديو .. «جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة الدولية للمناظرات
بالفيديو .. «جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة ......
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم...
التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان
التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان...
محاضرة عن ترجمة الأرشيف العثماني بمركز المحفوظات
محاضرة عن ترجمة الأرشيف العثماني بمركز المحفوظات...
المزيد
«نتفليكس» تطرح «The Gray Man» في دور العرض المصرية
«نتفليكس» تطرح «The Gray Man» في دور العرض المصرية...
هند صبري تستعد لتصوير «في مهب الريح»
هند صبري تستعد لتصوير «في مهب الريح»...
نديم نور يطلق «اعتراف» من دبي (فيديو)
نديم نور يطلق «اعتراف» من دبي (فيديو)...
«ذي ديسكو تك» يقدم «الحلوة دي» بتوزيع جديد (فيديو)
«ذي ديسكو تك» يقدم «الحلوة دي» بتوزيع جديد (فيديو)...
معرض عن الفراعنة في مارسيليا يستكشف أسباب شهرتهم
معرض عن الفراعنة في مارسيليا يستكشف أسباب شهرتهم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط