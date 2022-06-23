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الليبي محمد مصباح أفضل متحدث عربي في البطولة الدولية للمناظرات (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 يونيو 2022, 10:49 صباحا
الليبي محمد مصباح أفضل متحدث عربي في البطولة الدولية للمناظرات (فيديو)
فريق جامعة طرابلس المشارك في البطولة الدولية لمناظرات الجامعات. (نادي الحوار والمناظرة)
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حصد الليبي محمد مصباح قاجوم من جامعة طرابلس، لقب أفضل متحدث عربي، وذلك في النسخة السادسة للبطولة الدولية لمناظرات الجامعات التي اختُتمت، الأربعاء، وفاز بلقبها فريق جامعة «تكساس أي آند إم» في قطر.

البطولة الدولية السادسة لمناظرات الجامعات باللغة العربية نظمها مركز مناظرات قطر وجامعة السلطان محمد الفاتح التركية تحت شعار «السلام العالمي، مسؤولية الجميع».

وانطلقت البطولة، الجمعة، في مدينة إسطنبول التركية، بمشاركة 90 فريقًا يمثلون 50 دولة من مختلف أنحاء العالم.

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وتعد البطولة الدولية لمناظرات الجامعات حدثًا عالميًا يجمع الطلاب من مختلف البلدان لمناقشة وتبادل الأفكار باللغة العربية حول التحديات المجتمعية والعالمية الأكثر إلحاحًا، بحسب موقع «مناظرات قطر».

وتوفر البطولة الدولية فرصة للمتحاورين حول العالم للتعرف على بعضهم بعضًا وتبادل الخبرات وبناء جسور التواصل القائمة على الحوار والمنطق، إضافة إلى رفع مكانة اللغة العربية في وسط غني وحضاري.

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