بيع قصر المهرجانات بكان بصيغة «إن إف تي» في مزاد

القاهرة - بوابة الوسط

بِيعت، الثلاثاء، رقميا على شكل منتجات «إن إف تي» عشرة مواقع شهيرة في مدينة كان بجنوب فرنسا، من بينها قصر المهرجانات، خلال مزاد بلغت حصيلته أكثر من 348 ألف دولار.

وأوضح أرنو أوليفو، وهو مدير مزادات في دار «آر كوريال» التي نظمت عملية البيع في مقر إقامة قادة السفن بميناء كان، أنها «المرة الأولى» تضع الدار «منتجات «إن إف تي» (رموز غير قابلة للاستبدال) تتعلق بمواقع عقارية»، وفق «فرانس برس».

وبعد سماح القانون الفرنسي لدور المزادات منذ الأول من مارس بعرض «سلع غير ملموسة» للبيع، طُرحت في المزاد عشرة مواقع لها دلالة رمزية في المدينة التي اشتهرت بفضل مهرجانها السينمائي الدولي، منها جادة لاكروازيت الممتدة على طول الواجهة البحرية، وقصر المهرجانات، والميناء القديم، وحي لو سوكيه، المهد التاريخي للمدينة.

واستقطب قصر المهرجانات أعلى عرض في المزاد إذ بيع في مقابل نحو 68 ألف دولار بينما بلغ سعر الكروازيت 62 ألف دولار، بحسب ما أعلنت دار المزادات في بيان.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للمزاد أكثر بقليل من 348 ألف دولار، شاملة التكاليف.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بيرتيم» المتخصصة في التجارة الإلكترونية شارل هنري بيو إن الشاري سيستطيع مثلا فتح متاجر افتراضية على الكروازيت أو تنظيم أنشطة أو مهرجانات في القصر «على أن يراعي الاستخدامات المنصوص عليها في العقد».