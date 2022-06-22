Atwasat

بيع قصر المهرجانات بكان بصيغة «إن إف تي» في مزاد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 يونيو 2022, 03:30 مساء
بيع قصر المهرجانات بكان بصيغة «إن إف تي» في مزاد
واجهة قصر المهرجانات الشهير بكان كما بدت في 15 مايو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

بِيعت، الثلاثاء، رقميا على شكل منتجات «إن إف تي» عشرة مواقع شهيرة في مدينة كان بجنوب فرنسا، من بينها قصر المهرجانات، خلال مزاد بلغت حصيلته أكثر من 348 ألف دولار.

وأوضح أرنو أوليفو، وهو مدير مزادات في دار «آر كوريال» التي نظمت عملية البيع في مقر إقامة قادة السفن بميناء كان، أنها «المرة الأولى» تضع الدار «منتجات «إن إف تي» (رموز غير قابلة للاستبدال) تتعلق بمواقع عقارية»، وفق «فرانس برس».

وبعد سماح القانون الفرنسي لدور المزادات منذ الأول من مارس بعرض «سلع غير ملموسة» للبيع، طُرحت في المزاد عشرة مواقع لها دلالة رمزية في المدينة التي اشتهرت بفضل مهرجانها السينمائي الدولي، منها جادة لاكروازيت الممتدة على طول الواجهة البحرية، وقصر المهرجانات، والميناء القديم، وحي لو سوكيه، المهد التاريخي للمدينة.

واستقطب قصر المهرجانات أعلى عرض في المزاد إذ بيع في مقابل نحو 68 ألف دولار بينما بلغ سعر الكروازيت 62 ألف دولار، بحسب ما أعلنت دار المزادات في بيان.
وبلغت الحصيلة الإجمالية للمزاد أكثر بقليل من 348 ألف دولار، شاملة التكاليف.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بيرتيم» المتخصصة في التجارة الإلكترونية شارل هنري بيو إن الشاري سيستطيع مثلا فتح متاجر افتراضية على الكروازيت أو تنظيم أنشطة أو مهرجانات في القصر «على أن يراعي الاستخدامات المنصوص عليها في العقد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جنوب أفريقيا تشدد حماية الحمير منعا لتهريبها

جنوب أفريقيا تشدد حماية الحمير منعا لتهريبها
(فيديو) بعد غياب عام.. عودة سيرينا وليامس إلى المنافسات رفقة أُنس جابر

(فيديو) بعد غياب عام.. عودة سيرينا وليامس إلى المنافسات رفقة أُنس جابر
محمد خميس يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة ليبيا وفلسطين بكأس العرب للصالات

محمد خميس يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة ليبيا وفلسطين بكأس العرب للصالات
تطورات جديدة في قضية شاكة والطشاني ضد رئيس اتحاد الكرة

تطورات جديدة في قضية شاكة والطشاني ضد رئيس اتحاد الكرة
الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوياته في 7 أعوام مقابل الدولار واليورو

الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوياته في 7 أعوام مقابل الدولار واليورو
المملكة المتحدة تتوسع في توفير اللقاحات للسيطرة على انتشار «جدري القرود»

المملكة المتحدة تتوسع في توفير اللقاحات للسيطرة على انتشار «جدري القرود»
شاهد..تغطية خاصة من قناة «WTV»: «نهاية الإطار الزمني لخارطة الطريق الأممية»

شاهد..تغطية خاصة من قناة «WTV»: «نهاية الإطار الزمني لخارطة الطريق الأممية»
المجري ميلاك يسجل رقماً قياسياً عالمياً جديداً في بطولة العالم للسباحة

المجري ميلاك يسجل رقماً قياسياً عالمياً جديداً في بطولة العالم للسباحة
شاهد في «هنا ليبيا»: زعبيه يتحدث عن أحوال الصحافة الليبية

شاهد في «هنا ليبيا»: زعبيه يتحدث عن أحوال الصحافة الليبية
رسميا.. تونس تستضيف «سداسي التتويج»

رسميا.. تونس تستضيف «سداسي التتويج»
انتهت .. الأهلي طرابلس 2 - 0 والأولمبي عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت .. الأهلي طرابلس 2 - 0 والأولمبي عبر قناة الوسط «WTV»
ماني يصل ميونيخ على متن طائرة خاصة للكشف الطبي في البايرن والإعلان الرسمي.. الأربعاء

ماني يصل ميونيخ على متن طائرة خاصة للكشف الطبي في البايرن والإعلان الرسمي.. ...
الدبيبة يحذر من التحركات العسكرية دون تعليمات

الدبيبة يحذر من التحركات العسكرية دون تعليمات
قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد

قيس سعيد: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد
بـ7.7 مليارات دولار.. توقيع اتفاقات استثمارية بين مصر والسعودية

بـ7.7 مليارات دولار.. توقيع اتفاقات استثمارية بين مصر والسعودية
«ميتا» تستهدف نسف الفاصل بين الواقع والخيال.. وتكشف «Holocake 2»

«ميتا» تستهدف نسف الفاصل بين الواقع والخيال.. وتكشف «Holocake 2»
أزمة ليبيا ومواعيد الغربان

أزمة ليبيا ومواعيد الغربان
بالفيديو: بطل الملاكمة مالك الزناد يكشف لـ«WTV» نزاله المقبل في بلجيكا وخصمه الأرجنتيني

بالفيديو: بطل الملاكمة مالك الزناد يكشف لـ«WTV» نزاله المقبل في بلجيكا وخصمه ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأمير المجدد».. وثائقي جديد يرصد مسيرة محمد بن سلمان
«الأمير المجدد».. وثائقي جديد يرصد مسيرة محمد بن سلمان
«البحر أمامكم» يستأنف عروضه في «زاوية» الثلاثاء
«البحر أمامكم» يستأنف عروضه في «زاوية» الثلاثاء
منى زكي تقترب من توديع «القاهرة مكة»
منى زكي تقترب من توديع «القاهرة مكة»
إد شيران ينال تعويضا نظير نفقات دعوى السرقة الأدبية عليه
إد شيران ينال تعويضا نظير نفقات دعوى السرقة الأدبية عليه
إدانة بيل كوسبي بالاعتداء جنسيا على مراهقة قبل نحو 50 عاما
إدانة بيل كوسبي بالاعتداء جنسيا على مراهقة قبل نحو 50 عاما
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جامعة طرابلس» تتأهل إلى نصف النهائي في البطولة الدولية للمناظرات
«جامعة طرابلس» تتأهل إلى نصف النهائي في البطولة الدولية ......
بالفيديو .. «جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة الدولية للمناظرات
بالفيديو .. «جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة ......
هيئة المحلفين في النزاع القضائي بين جوني ديب وأمبير هيرد تتوصل إلى قرار
هيئة المحلفين في النزاع القضائي بين جوني ديب وأمبير هيرد ......
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم...
جوني ديب مرحبا بالحكم الصادر في قضية التشهير: «المحكمة أعادت لي حياتي»
جوني ديب مرحبا بالحكم الصادر في قضية التشهير: «المحكمة أعادت......
المزيد
بيع قصر المهرجانات بكان بصيغة «إن إف تي» في مزاد
بيع قصر المهرجانات بكان بصيغة «إن إف تي» في مزاد...
بن ستيلر: تأثرت بروايات «مفجعة» سمعتها في أوكرانيا
بن ستيلر: تأثرت بروايات «مفجعة» سمعتها في أوكرانيا...
انطلاق العروض التجارية لـ«مجنون فرح» في «زاوية»
انطلاق العروض التجارية لـ«مجنون فرح» في «زاوية»...
إدانة بيل كوسبي بالاعتداء جنسيا على مراهقة قبل نحو 50 عاما
إدانة بيل كوسبي بالاعتداء جنسيا على مراهقة قبل نحو 50 عاما...
إد شيران ينال تعويضا نظير نفقات دعوى السرقة الأدبية عليه
إد شيران ينال تعويضا نظير نفقات دعوى السرقة الأدبية عليه...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط