انطلاق العروض التجارية لـ«مجنون فرح» في «زاوية»

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق العروض التجارية للفيلم الروائي «مجنون فرح» للمخرجة ليلى بوزيد في سينما «زاوية»، ابتداء من الأربعاء، ومن المقرر أيضا أن يعرض الفيلم، الجمعة، والسبت، والإثنين.

وأخيرا شارك «مجنون فرح» ضمن فعاليات مهرجان «أيام القاهرة السينمائية» الذي تقام فعالياته في سينما «زاوية» أيضا، وفقا لبيان.

وتعد عروض سينما «زاوية» هي المحطة الخامسة في جولة الفيلم التجارية، إذ عُرض في المغرب وموريتانيا وموطنه تونس، وأخيرا بسينما عقيل في الإمارات العربية المتحدة.

وبدأ «مجنون فرح» مسيرته في أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي، وفي مهرجان أنغولم للفيلم الفرانكوفوني حصل على جائزتي أفضل ممثل وجائزة فالوا الماسية، وجائزة لجنة التحكيم وجائزة فالنتينا بيديتشيني لأفضل عمل أول وثان من مهرجان «Medfilm» السينمائي في روما، والجائزة البرونزية من المهرجان الأفريقي للسينما والتلفزيون في واغادوغو.

كما نافس في المسابقة الرسمية لـأيام قرطاج السينمائية في تونس، وشارك في أكثر من 20 مهرجان دولي حول العالم من بينهم «القاهرة السينمائي الدولي».

ويحكي الفيلم قصة أحمد شاب فرنسي من أصول جزائرية عمره 18 سنة، ويعيش في ضواحي باريس بالجامعة، يقابل فرح الشابة التونسية المفعمة بالحيوية والتي وصلت لتوها إلى باريس. بينما يكتشف مجموعة من الشعر العربي الإيروتيكي الذي لم يكن يتخيل وجوده، يقع أحمد في حب فرح، وعلى الرغم من وقوعه في غرامها، يحاول أحمد مقاومة عواطفه.

«مجنون فرح» من تأليف وإخراج ليلى بوزيد، ويشارك في بطولته سامي عوطالبالي، زبيدة بالحاج عمر، سمير الحكيم، ديونج كيبا تاكو وأوريليا بيتي، ومن إنتاج شركتي «Blue Monday Productions» و«Pyramide International» وتتولى شركة «MAD Solutions» التوزيع في العالم العربي، بينما يتولى التوزيع عالميا «Pyramide International».