إد شيران ينال تعويضا نظير نفقات دعوى السرقة الأدبية عليه

القاهرة - بوابة الوسط

حصل نجم البوب البريطاني إد شيران، الثلاثاء، على قرار قضائي ينال بموجبه تعويضا تفوق قيمته 1,120 مليون دولار نظير النفقات والرسوم التي تكبدها في مواجهة قضائية خرج منها رابحا مع كاتبين وملحنين ادعيا عليه بتهمة السرقة الأدبية.

وكانت المحكمة العليا في لندن حكمت لصالح شيران في بداية أبريل الفائت بعد محاكمة رأى فيها المغني نموذجا للممارسات التعسفية التي تقوّض القطاع الموسيقي، وفق «فرانس برس».

واعتبرت المحكمة أن شيران (31 عاما) لم يلجأ «لا عمدا ولا سهوا» إلى نسخ جزء من لحن سامي شكري وروس أودونوهيو «أوه واي» (الصادرة العام 2015) لاستخدامه في أغنيته «شيْب أوف يو» التي حققت نجاحا عالميا وكانت الأكثر مبيعا في العالم سنة 2017 وبلغ عدد المستمعين إليها ثلاثة مليارات على منصة سبوتيفاي وعدد مشاهديها على «يوتيوب» نحو ستة مليارات.

وأصدر القاضي أنتوني زاكارولي، الثلاثاء، قرارا بتدريك المدعيين الخاسرين رسوم الدعوى ونفقاتها البالغة 916200 جنيه إسترليني (أي نحو1,121 مليون دولار).

وخلال المحاكمة التي استمرت حوالى عشرة أيام في مارس، تم بث الأغنيتين المعنيتين بالدعوى، إضافة إلى مقطع بُث عن طريق الخطأ من أغنية لم تُنشر بعد للمغني البريطاني.

وكان إد شيران نفى أن يكون «استعار» أفكارا لمؤلفين موسيقيين مغمورين، وذلك ردا على محامي المدعين الذي أقر بـ«النبوغ» الفني لدى المغني لكنه شبهه بطائر «العقعق» الذي يُتهم أحيانا بالسرقة.