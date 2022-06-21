منى زكي تقترب من توديع «القاهرة مكة»

القاهرة - بوابة الوسط

اقتربت الفنانة المصرية منى زكي من توديع تصوير فيلم «القاهرة مكة» والذي تشارك في بطولته بجوار خالد الصاوي ومحمد فراج ومحمد ممدوح وشيرين رضا، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، وإنتاج محمد حفظي.

وكتب السيناريست محمد رجاء عبر صفحته على «فيسبوك»: «بعد أكثر من 11 سنة صبر وانتظار وسعي ومشاوير وجوائز سيناريو، ومحاولات للإنتاج، وعشم وإحباط.. القاهرة مكة بطولة الفنانة منى زكي مع مجموعة من أهم النجوم وإنتاج الأستاذ محمد حفظي وإخراج الأستاذ هاني خليفة».

يشار إلى أن سيناريو الفيلم كان قد فاز بجائزة «ساويرس» لكتاب السيناريو الشباب العام 2015.

يعد «القاهرة مكة» التعاون الرابع بين محمد رجاء والمخرج هاني خليفة بعد مسلسلي «فوق مستوى الشبهات»، «الحساب يجمع»، و«420 دقيقة» المنتظر عرضه قريبًا على منصة «شاهد».