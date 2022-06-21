«البحر أمامكم» يستأنف عروضه في «زاوية» الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

يستأنف فيلم «البحر أمامكم» للمخرج إيلي داغر عروضه في سينما «زاوية» (وسط القاهرة) التي انطلقت مع فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان «أيام القاهرة السينمائية» (25 مايو - 21 يونيو)، إذ من المقرر أن يحصل على عروض، الثلاثاء، الخميس، والأحد. وكانت عروض الفيلم قد شهدت تفاعلا كبيرا من الجمهور الذي حضر في سينما زاوية.

وكان الفيلم قد انطلق تجاريا في عدة دول من بينها الإمارات وفرنسا وبلجيكا، وقد نال إشادة واسعة في الصحف العربية والعالمية.

وشهد «البحر أمامكم» عرضه العالمي الأول في الدورة الـ74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، ضمن برنامج نصف شهر المخرجين، وهو أول فيلم روائي طويل لإيلي الذي سبق له الفوز بالسعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير ليكون أول عربي يحقق هذا الإنجاز. كما شارك في العديد من المهرجانات الدولية ومن بينها مهرجان لندن السينمائي، مهرجان ساو باولو السينمائي الدولي، مهرجان الجونة السينمائي، مهرجان دهوك السينمائي الدولي، مهرجان السينما الفرانكفونية الدولي في نامور، مهرجان مونبلييه الدولي لسينما البحر المتوسط (سينيميد)، مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

الفيلم يحكي قصة الفتاة الشابة جنى التي تعود لبيت أهلها في منتصف الليل تاركة وراءها ماضيا سيئا في باريس. وتلاحقها ضغوطات التأقلم مع الأسرة من جديد، كما يثقل عليها الكشف عن تفاصيل حياتها خارج لبنان. ومع شعورها بأنها محاصرة يظهر قلقها مرة أخرى، مما يدفعها إلى أن تُحيي روابطها وتجد الأمان في جزءٍ مختلف من حياتها في بيروت كانت قد هجرته منذ وقتٍ طويل، في حياةٍ انصهرت فيها مشاعر الألفة والغربة معا في آنٍ واحد.

فيلم «البحر أمامكم» من تأليف وإخراج إيلي داغر في أولى تجاربه الروائية الطويلة، ويشارك في بطولته منال عيسى، يارا أبوحيدر، ربيع الزهر وروجيه عازار.