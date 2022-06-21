«الأمير المجدد».. وثائقي جديد يرصد مسيرة محمد بن سلمان

القاهرة - بوابة الوسط

تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة أعدت شبكة قنوات «MBC مصر» فيلما وثائقيا بعنوان «الأمير المجدد»، تناول الفيلم مسيرة الأمير محمد بن سلمان منذ ولايته للعهد، ويسلط الفيلم الضوء على إنجازاته ورؤيته 2030 للمملكة التي انعكست على المجتمع السعودي والعربي وغيرت كثيرا من نظرة العالم للمملكة.

كما تناول الفيلم الوثائقي «الأمير المجدد»، الذي أنتجته وحدة الأفلام الوثائقية بقنوات «MBC مصر» دور الأمير الشاب في تطوير اقتصاد المملكة وتحويلها من بلد نفطي فقط إلى بلد متنوع المصادر في الإنتاج والاستثمار مثل الزراعة والسياحة والترفيه والتصنيع وغيرها، وفقا لبيان.

وكشف الفيلم خطة الأمير الشاب لتمكين المرأة السعودية ودعمها لنيل حقوقها في مواجهة العادات والتقاليد القديمة التي منعتها من أبسط تلك الحقوق.

نيوم

كذلك سرد الفيلم دور ولي العهد في مواجهة التطرف والإرهاب وتجديد الخطاب الديني في المملكة ووقف التيار المتشدد من أجل ترسيخ صورة حقيقة للدين الإسلامي الوسطي الصحيح بعيدا عن الغلو والتطرف.

كما سرد الفيلم أبرز المشروعات العملاقة التي يجرى تنفيذها بالمملكة مثل (مدينة العلا) الأثرية ومشروع (نيوم) العملاق وغيرها من مشروعات وبرامج خدمة السائحين والزائرين مثل موسم الرياض وخدمات الحج والعمرة وغيرها من مشروعات تُطلق نهضة عمرانية شاملة أنجزها الأمير محمد بن سلمان خلال فترة ولايته للعهد.

وشمل الفيلم الوثائقي ظهور 14 شخصية من المفكرين والسياسيين والمثقفين في مختلف المجالات الفنية والثقافية والسياسية والدينية والاقتصادية وكان أبرزهم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والقس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، وحلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، واللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، والدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي ورئيس مجلس إدارة المصري اليوم.