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مانو خليل أفضل مخرج في مهرجان «الفيلم العربي بروتردام»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 يونيو 2022, 11:30 صباحا
مانو خليل أفضل مخرج في مهرجان «الفيلم العربي بروتردام»
المخرج مانو خليل (خاص لـ بوابة الوسط)
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يستمر الفيلم الكردي «جيران» للمخرج مانو خليل في حصد الجوائز التي تجاوزت الـ20 جائزة دولية من مهرجانات مرموقة؛ إذ حصل على جائزة أفضل مخرج في مهرجان «الفيلم العربي بروتردام»، الذي اختتم فعاليات أحدث دوراته، الأحد.

وحصد الفيلم عديد الجوائز ضمن مشاركاته في عشرات المهرجانات الدولية وأهمها جائزة أفضل سيناريو بمهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية، وأفضل فيلم وجائزة الجمهور وجائزة لجنة تحكيم المدرسين في المهرجان السينمائي لأفلام أميركا اللاتينية والآسيوية والأفريقية بميلانو، وجائزة نقاد السينما في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية، وجائزة الجمهور من مهرجان بوسطن السينمائي، وجائزتي أفضل فيلم وأفضل ممثل في مهرجان الفيلم العربي في هوليوود، والجائزة الكبرى في مهرجان مونس السينمائي الدولي في بلجيكا، وأفضل فيلم في مهرجان كانغنون السينمائي الدولي بكوريا الجنوبية، كما شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان لوكارنو السينمائي بسويسرا، وحصل على إشادات نقدية عربية وعالمية، وفقا لبيان.

تدور أحداث الفيلم في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، أثناء حكم حافظ الأسد في قرية صغيرة على الحدود السورية - التركية، حيث سيرو، طفل كردي يتحتم عليه أن يواجه التغير الجذري الذي قلب عالمه الصغير في مدرسته رأسا على عقب بسبب النزعة القومية العبثية.

فيلم «جيران» من إخراج وتأليف مانو خليل، بطولة سرهد خليل، جلال الطويل وجهاد عبدو، إنتاج شركة «Frame Film»، وتتولى شركة «MAD Solutions» مهام توزيعه في العالم العربي، بينما يتولى توزيعه عالميا «Frenetic Films».

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