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الاحتفاء بمرور نصف قرن على صدور «الأسبوع الثقافي»

طرابلس - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 05:00 مساء
الاحتفاء بمرور نصف قرن على صدور «الأسبوع الثقافي»
الهيئة العامة للصحافة تحتفي بمرور نصف قرن على صدور العدد الأول من جريدة «الأسبوع الثقافي» (بوابة الوسط)
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احتفت الهيئة العامة للصحافة، الإثنين، بإعادة إصدار العدد الأول من جريدة «الأسبوع الثقافي»، ومرور نصف قرن منذ خروج نسختها الأولى للنور بتاريخ 20 يونيو سنة 1972 برئاسة تحرير الكاتب أحمد إبراهيم الفقيه.

وقد عمل الفريق المكلف بإعادة الإصدار، متضمنا المحافظة على الشكل الفني، والمادة التحريرية، ورسم الخطوط، وكذا الصور والرسوم المصاحبة.

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وتضمن الكادر الفني كلا من المنفذ والمخرج محمد الفزاني، والخطاط إبراهيم المصراتي، ورسام الكاريكاتير العجيلي العبيدي، كما تولى المصحح خليفة العجمي مهمة التدقيق اللغوي، وعمل على جمع المادة وإدخال البيانات، خديجة كعيبير، وفتحية الورفلي، وساعد في الرأي الفني المنفذ طارق دربي.

وتابع كل من الصحفيين حسين المزداوي، وفتحية الجديدي، وعبدالسلام الفقهي، وعبدالسلام الغرياني، مهمة الإشراف العام على الإصدار ومتابعة سير العمل حتى مراحله النهائية.

كما بذل الفنيون في قسم المطابع بإشراف محمد الخمسي جهدا ملحوظا للحصول على الجودة المطلوبة، فيما يخص الوضوح وفرز الألوان.

من اليمين الكاتب حسين المزداوي، والمدقق اللغوي خليفة العجمي أثناء متابعة إعادة الاصدار (بوابة الوسط)
من اليمين الكاتب حسين المزداوي، والمدقق اللغوي خليفة العجمي أثناء متابعة إعادة الاصدار (بوابة الوسط)
الصحفية فتحية الجديدي تتوسط الفنيين طارق دربي ومحمد الفزاني (بوابة الوسط)
الصحفية فتحية الجديدي تتوسط الفنيين طارق دربي ومحمد الفزاني (بوابة الوسط)
الهيئة العامة للصحافة تحتفي بمرور نصف قرن على صدور العدد الأول من جريدة «الأسبوع الثقافي» (بوابة الوسط)
الهيئة العامة للصحافة تحتفي بمرور نصف قرن على صدور العدد الأول من جريدة «الأسبوع الثقافي» (بوابة الوسط)
الهيئة العامة للصحافة تحتفي بمرور نصف قرن على صدور العدد الأول من جريدة «الأسبوع الثقافي» (بوابة الوسط)
الهيئة العامة للصحافة تحتفي بمرور نصف قرن على صدور العدد الأول من جريدة «الأسبوع الثقافي» (بوابة الوسط)
الهيئة العامة للصحافة تحتفي بمرور نصف قرن على صدور العدد الأول من جريدة «الأسبوع الثقافي» (بوابة الوسط)
الهيئة العامة للصحافة تحتفي بمرور نصف قرن على صدور العدد الأول من جريدة «الأسبوع الثقافي» (بوابة الوسط)
الهيئة العامة للصحافة تحتفي بمرور نصف قرن على صدور العدد الأول من جريدة «الأسبوع الثقافي» (بوابة الوسط)
الهيئة العامة للصحافة تحتفي بمرور نصف قرن على صدور العدد الأول من جريدة «الأسبوع الثقافي» (بوابة الوسط)
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