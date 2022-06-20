بالفيديو: يسرا تطرح أحدث أغانيها «يا متسستم»

القاهرة - بوابة الوسط

طرحت المطربة المصرية الشابة يسرا أحدث أغانيها بعنوان «يا متسستم» على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.

أغنية «يا متسستم» من كلمات محمود عادل كلازا، وألحان كريم نيازي، وتوزيع بيشوي سمير، وفيديو ومونتاج محمود صبري.

وطرحت يسرا أخيرا آخر أغانيها بعنوان «صاحبتي يا صاحبتي» والذي تعاونت فيها مع المنتج هاني محروس، وقد حققت نسب مشاهدة عالية، إذ تخطت حاجز المليون ونصف المليون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستعد المطربة الشابة حاليا لعدد من المشاريع الغنائية لتقديمها خلال فترة الصيف المقبل، كما تقوم بعدد من البروفات مع فرقتها الموسيقية استعدادا لإحيائها مجموعة من الحفلات الغنائية قريبا.