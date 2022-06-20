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تخرج أول دفعة من دارسي الأمازيغية في تاريخ الجامعات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 12:57 مساء
تخرج أول دفعة من دارسي الأمازيغية في تاريخ الجامعات الليبية
طلاب في زوارة يناقشون مشاريع تخرجهم في أول قسم للغة الأمازيغية في تاريخ الجامعات الليبية (فيسبوك)
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ناقش طلاب ليبيون، في مدينة زوارة، الأحد، مشاريع تخرجهم في أول قسم للغة الأمازيغية في تاريخ الجامعات الليبية.

والطلاب الذين درسوا في جامعة الزاوية كلية آداب زوارة، هم نهى كامل العاصي، ةفدوى فؤاد حلب، ةرويدة أحمد المالطي، ةرياض عمرو قطوسة، ةأمل كامل أبوالشواشي، ةنجلاء عمرو قطوسة، ةعياد أحمد بقوش.

وأشرف على مشاريع التخرج أساتذة القسم من الجزائر وهم: نسيم أغيث، لخضر أقدادر، ةيونس مسعودي، ومحيي الدين بسة.

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واهتمت مشاريع التخرج بعناوين ومواضيع مختلفة منها «تحليل ووصف لقاموس البناء والمعمار في مجتمع أت ويلول» و«تحليل ووصف للأمثال والمصطلحات التعبيرية ومكانة الأدب لدى مجتمع أت ويلول» و«التركيبة الاجتماعية لمجتمع أت ويلول. تغير الوضع الاجتماعي للفتاة في مجتمع أت ويلول».

وكتب الطالب رياض عمرو على صفحته في فيسبوك: «اليوم أكملت مناقشة مشروع تخرجي من قسم اللغة الأمازيغية، وللمرة الأولى عبر التاريخ في ليبيا تخريج أول دفعة في ليبيا اختصاص اللغة والثقافة الأمازيغية، جامعة الزاوية كلية آداب زوارة».

طلاب في زوارة يناقشون مشاريع تخرجهم في أول قسم للغة الأمازيغية في تاريخ الجامعات الليبية (فيسبوك)
طلاب في زوارة يناقشون مشاريع تخرجهم في أول قسم للغة الأمازيغية في تاريخ الجامعات الليبية (فيسبوك)
طلاب في زوارة يناقشون مشاريع تخرجهم في أول قسم للغة الأمازيغية في تاريخ الجامعات الليبية (فيسبوك)
طلاب في زوارة يناقشون مشاريع تخرجهم في أول قسم للغة الأمازيغية في تاريخ الجامعات الليبية (فيسبوك)
طلاب في زوارة يناقشون مشاريع تخرجهم في أول قسم للغة الأمازيغية في تاريخ الجامعات الليبية (فيسبوك)
طلاب في زوارة يناقشون مشاريع تخرجهم في أول قسم للغة الأمازيغية في تاريخ الجامعات الليبية (فيسبوك)
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