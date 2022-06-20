«جوراسيك وورلد دومينيون» يتصدر شباك التذاكر

القاهرة - بوابة الوسط

تصدر فيلم «جوراسيك وورلد دومينيون»، الجزء السادس من سلسلة الأفلام عن عالم الديناصورات، شباك التذاكر في أميركا الشمالية بعد أسبوعين على بدء عرضه، على ما أفادت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقق الفيلم، وهو من إخراج الأميركي كولن تريفورو وإنتاج شركة «يونيفرسال بيكتشرز»، في الفترة الممتدة بين الجمعة والأحد إيرادات بقيمة 58.7 مليون دولار، ليصبح مجموع إيراداته منذ بدء عرضه في صالات أميركا الشمالية 250 مليون دولار، وفق «فرانس برس».

وبعد أربع سنوات على صدور الجزء السابق «جوراسيك وورلد: فالن كيندم»، تجوب الديناصورات في هذا العمل الأرض بحرية فيما ينبغي على البشر أن يتعلموا كيف يتعايشون مع هذه الحيوانات العملاقة التي قد تشكل مصدر إزعاج أو خطر على حياتهم.

وحل فيلم «لايت يير» في المركز الثاني منذ الأيام الأولى لطرحه، محققا إيرادات بلغت 51 مليون دولار. ويتحدث العمل الذي تولت إنتاجه شركة «ديزني-بيكسار» عن «باز»، وهو شخصية من فيلم «توي ستوري»، الذي يظهر في هذا الفيلم بعيدا من عالم الألعاب إذ يتمحور العمل على دوره كـ«حارس فضاء» تتقطع به السبل إلى جانب فريقه على كوكب بعيد.

وتراجع فيلم «توب غن: مافريك» مركزا واحدا ليحل ثالثا محققا 44 مليون دولار بعد أربعة أسابيع على بدء عرضه. وحظيت تتمة «توب غن» الذي حقق نجاحا واسعا قبل 36 عاما، باستحسان النقاد. ومرة جديدة، يؤدي توم كروز دور الطيار بيت «مافريك» ميتشل الذي يصبح في العمل الجديد نقيبا مهمته قصف منشأة تخصيب يورانيوم تابعة لدولة معادية.

وجاءت المرتبة الرابعة من نصيب «دكتور ستراينج إن ذي مالتيفيرس أوف مادنس» الذي تولى بطولته الممثل البريطاني بنديكت كامبرباتش، محققا إيرادات بـ4.2 مليون دولار بعد سبعة أسابيع على بدء عرضه في صالات السينما. أما خامسا، فحل فيلم «ذي بوبز برغر موفي» الذي يستند إلى مسلسل أميركي يحمل الاسم نفسه مع إيرادات بلغت 1.1 مليون دولار.

وفي ما يأتي الأفلام الخمسة المتبقية في الترتيب:

6- «ذي باد غايز» (980 ألف دولار)

7- «إفريثينغ أفريووير أول أت وانس» (960 ألف دولار)

8- «داون تاون آبي 2: إيه نيو إيرا» (830 ألف دولار)

9- «سونيك 2» (228 ألف دولار)

10- «براين أند تشارلز» (198 ألف دولار).