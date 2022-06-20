Atwasat

«جوراسيك وورلد دومينيون» يتصدر شباك التذاكر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 04:15 مساء
«جوراسيك وورلد دومينيون» يتصدر شباك التذاكر
الممثل الأميركي كريس برات على هامش افتتاح «جوارسيك وورد دومينيون» بكاليفورنيا، 6 يونيو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

تصدر فيلم «جوراسيك وورلد دومينيون»، الجزء السادس من سلسلة الأفلام عن عالم الديناصورات، شباك التذاكر في أميركا الشمالية بعد أسبوعين على بدء عرضه، على ما أفادت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقق الفيلم، وهو من إخراج الأميركي كولن تريفورو وإنتاج شركة «يونيفرسال بيكتشرز»، في الفترة الممتدة بين الجمعة والأحد إيرادات بقيمة 58.7 مليون دولار، ليصبح مجموع إيراداته منذ بدء عرضه في صالات أميركا الشمالية 250 مليون دولار، وفق «فرانس برس».

وبعد أربع سنوات على صدور الجزء السابق «جوراسيك وورلد: فالن كيندم»، تجوب الديناصورات في هذا العمل الأرض بحرية فيما ينبغي على البشر أن يتعلموا كيف يتعايشون مع هذه الحيوانات العملاقة التي قد تشكل مصدر إزعاج أو خطر على حياتهم.

وحل فيلم «لايت يير» في المركز الثاني منذ الأيام الأولى لطرحه، محققا إيرادات بلغت 51 مليون دولار. ويتحدث العمل الذي تولت إنتاجه شركة «ديزني-بيكسار» عن «باز»، وهو شخصية من فيلم «توي ستوري»، الذي يظهر في هذا الفيلم بعيدا من عالم الألعاب إذ يتمحور العمل على دوره كـ«حارس فضاء» تتقطع به السبل إلى جانب فريقه على كوكب بعيد.

وتراجع فيلم «توب غن: مافريك» مركزا واحدا ليحل ثالثا محققا 44 مليون دولار بعد أربعة أسابيع على بدء عرضه. وحظيت تتمة «توب غن» الذي حقق نجاحا واسعا قبل 36 عاما، باستحسان النقاد. ومرة جديدة، يؤدي توم كروز دور الطيار بيت «مافريك» ميتشل الذي يصبح في العمل الجديد نقيبا مهمته قصف منشأة تخصيب يورانيوم تابعة لدولة معادية.

وجاءت المرتبة الرابعة من نصيب «دكتور ستراينج إن ذي مالتيفيرس أوف مادنس» الذي تولى بطولته الممثل البريطاني بنديكت كامبرباتش، محققا إيرادات بـ4.2 مليون دولار بعد سبعة أسابيع على بدء عرضه في صالات السينما. أما خامسا، فحل فيلم «ذي بوبز برغر موفي» الذي يستند إلى مسلسل أميركي يحمل الاسم نفسه مع إيرادات بلغت 1.1 مليون دولار.

وفي ما يأتي الأفلام الخمسة المتبقية في الترتيب:
6- «ذي باد غايز» (980 ألف دولار)

7- «إفريثينغ أفريووير أول أت وانس» (960 ألف دولار)

8- «داون تاون آبي 2: إيه نيو إيرا» (830 ألف دولار)

9- «سونيك 2» (228 ألف دولار)

10- «براين أند تشارلز» (198 ألف دولار).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تخرج أول دفعة من دارسي الأمازيغية في تاريخ الجامعات الليبية

تخرج أول دفعة من دارسي الأمازيغية في تاريخ الجامعات الليبية
%55 زيادة في واردات الصين من النفط الروسي خلال مايو

%55 زيادة في واردات الصين من النفط الروسي خلال مايو
مبابي يوجه اتهامات إلى رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

مبابي يوجه اتهامات إلى رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة الدوري التونسي

بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة ...
المقريف يقرر منح سنة دراسية استثنائية للطلبة الذين استوفوا سنوات الرسوب

المقريف يقرر منح سنة دراسية استثنائية للطلبة الذين استوفوا سنوات الرسوب
الشيباني يكشف لـ«بوابة الوسط» الهدف من دوري عبدالحكيم الحراري

الشيباني يكشف لـ«بوابة الوسط» الهدف من دوري عبدالحكيم الحراري
بالفيديو.. المنتخب السعودي يتوج بكأس أمم آسيا تحت 23 عاما

بالفيديو.. المنتخب السعودي يتوج بكأس أمم آسيا تحت 23 عاما
السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بتسليم البندقية التي قتلت الصحفية شيرين أبوعاقلة

السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بتسليم البندقية التي قتلت الصحفية شيرين أبوعاقلة
جاك لانغ يروي قصة إطلاق عيد الموسيقى وتصديره لمئة دولة

جاك لانغ يروي قصة إطلاق عيد الموسيقى وتصديره لمئة دولة
«فرانس برس»: زيلينسكي واثق في النصر.. و«ناتو» يتوقع صراعا طويل الأمد

«فرانس برس»: زيلينسكي واثق في النصر.. و«ناتو» يتوقع صراعا طويل الأمد
أغنية تتصدر السباق البريطاني بعد 37 عاما على طرحها

أغنية تتصدر السباق البريطاني بعد 37 عاما على طرحها
«أعمال الرجال».. مبادرة لشراء الأضحية لصالح ذوي الدخل المحدود

«أعمال الرجال».. مبادرة لشراء الأضحية لصالح ذوي الدخل المحدود
بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب

بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب
بالفيديو.. رئيس ديوان المحاسبة يوضح لـ«في التسعين» السبب وراء أزمة ملعب بنغازي

بالفيديو.. رئيس ديوان المحاسبة يوضح لـ«في التسعين» السبب وراء أزمة ملعب بنغازي
إحالة ملف واقعة إطلاق النار داخل المصرف التجاري بسبها إلى النيابة العامة

إحالة ملف واقعة إطلاق النار داخل المصرف التجاري بسبها إلى النيابة العامة
«فورمولا 1».. لوكلير سائق «فيراري» ينطلق من المؤخرة في سباق كندا

«فورمولا 1».. لوكلير سائق «فيراري» ينطلق من المؤخرة في سباق كندا
كاركاتير خيري - البرلمان!

كاركاتير خيري - البرلمان!
بالفيديو.. التونسية أنس جابر تعبر لنهائي «برلين المفتوحة» للتنس

بالفيديو.. التونسية أنس جابر تعبر لنهائي «برلين المفتوحة» للتنس
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
جاك لانغ يروي قصة إطلاق عيد الموسيقى وتصديره لمئة دولة
جاك لانغ يروي قصة إطلاق عيد الموسيقى وتصديره لمئة دولة
إيطاليا توقف مخرجا كنديا بتهمة الاعتداء الجنسي
إيطاليا توقف مخرجا كنديا بتهمة الاعتداء الجنسي
تأجيل الدورة السادسة لمهرجان «الجونة السينمائي»
تأجيل الدورة السادسة لمهرجان «الجونة السينمائي»
«جوراسيك وورلد دومينيون» يتصدر شباك التذاكر
«جوراسيك وورلد دومينيون» يتصدر شباك التذاكر
تخرج أول دفعة من دارسي الأمازيغية في تاريخ الجامعات الليبية
تخرج أول دفعة من دارسي الأمازيغية في تاريخ الجامعات الليبية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هيئة المحلفين في النزاع القضائي بين جوني ديب وأمبير هيرد تتوصل إلى قرار
هيئة المحلفين في النزاع القضائي بين جوني ديب وأمبير هيرد ......
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم...
جوني ديب مرحبا بالحكم الصادر في قضية التشهير: «المحكمة أعادت لي حياتي»
جوني ديب مرحبا بالحكم الصادر في قضية التشهير: «المحكمة أعادت......
هيئة محلفين أميركية تدين أمبير هيرد بتهمة التشهير بجوني ديب وإلزامها بدفع 15 مليون دولار تعويضا
هيئة محلفين أميركية تدين أمبير هيرد بتهمة التشهير بجوني ديب ......
أمبير هيرد تعلق على إدانتها: خيبة أملي «تفوق الوصف.. قلبي انشطر»
أمبير هيرد تعلق على إدانتها: خيبة أملي «تفوق الوصف.. قلبي ......
المزيد
بالفيديو: يسرا تطرح أحدث أغانيها «يا متسستم»
بالفيديو: يسرا تطرح أحدث أغانيها «يا متسستم»...
إعلان الفائز بـ«جائزة الدولة التقديرية للصحافة» في طرابلس اليوم
إعلان الفائز بـ«جائزة الدولة التقديرية للصحافة» في طرابلس ......
«جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة الدولية للمناظرات (فيديو)
«جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة الدولية للمناظرات......
تخرج أول دفعة من دارسي الأمازيغية في تاريخ الجامعات الليبية
تخرج أول دفعة من دارسي الأمازيغية في تاريخ الجامعات الليبية...
«جوراسيك وورلد دومينيون» يتصدر شباك التذاكر
«جوراسيك وورلد دومينيون» يتصدر شباك التذاكر...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط