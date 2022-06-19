«أوتوستراد» الأردنية تطلق «بغيابك» على طريقة التسعينات (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت الفرقة الأردنية «أوتوستراد» أحدث أعمالها الغنائية «بغيابك»، أولى أغاني ألبومها الجديد.

تسافر «أوتوستراد» عبر الأغنية لزمن التسعينات بإضفاء حالة موسيقية على طريقة البوب الشرقي مشابهة لروائع نجوم تلك الفترة مثل حميد الشاعري وعلاء عبدالخالق، مع إضافة لمسات معاصرة من الموسيقى الإلكترونية بأسلوب «أوتوستراد»، وفقًا لبيان.

وتمهد «أوتوستراد» عبر العمل الجديد لمشروع ألبومها الجديد الذي تسعى لإطلاق أغانيه فرادى خلال العام الجاري، وتعاونت الفرقة خلال «بغيابك» مع الكاتب الأردني ياسر قبيلات، التي تمت صياغتها خلال فترة الحجر الصحي أثناء جائحة «كورونا»، لتجسد فيها مشاعر الغياب والبعد التي عانى منها الجميع خلال الوباء.

وتغير «أوتوستراد» خلال الأغنية من دمائها الموسيقية لتظهر بشكل مغاير عن أغانيها مع إضفاء لمسات من الإيقاعات السريعة الممزوجة بالألحان الشرقية والتوزيعات الإلكترونية وحالة البهجة المتفشية في ستايل أغانيها المعتاد وطريقة أدائها المفعمة بالحماس.

وفاجأت الفرقة الأردنية جمهورها المصري بالعرض الحي الأول لأغنية «بغيابك» خلال آخر حفلاتها بالقاهرة في أكتوبر الماضي لتستلهم من رد فعل الجمهور المحب للأغنية إعادة إطلاقها بشكل منفرد على كافة المنصات الرقمية، مع وعد بتقديمها بشكل جديد في جولة حفلاتها الغنائية المقبلة في مصر.

وتمتد رحلة «أوتوستراد» لأكثر من 14 سنة، وحفرت اسمها كواحدة من أشهر الفرق الغنائية في الأردن والعالم العربي، وتعتمد موسيقاها على روح موسيقى الروك مع مزجها بلمسات من الريجي والفانك والبوب، وفي حصيلتها أربعة ألبومات، ومن أشهر أغانيها «أنا بكرا معطل» و«راحت يا خال».