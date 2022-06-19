البيرو: إزالة تنبيه أرفق بـ«لايت يير» بعد إثارته جدلا

القاهرة - بوابة الوسط

أزالت شبكة دور سينما في البيرو تنبيهًا إلى «نظرية النوع الاجتماعي» كانت أرفقته بفيلم الرسوم المتحركة «لايت يير» الذي تتخلله مشهد قبلة مثلية بين امرأتين.

وأثار التنبيه الذي قررت شركة «سينيه بلانيت»، الخميس، إرفاقه بالفيلم لدى إطلاق عروضه في صالاتها جدلًا قويًا في البيرو. ورحبت به جمعية للدفاع عن الأسرة، فيما شجبت ناشطات نسويات خطوة شبكة دور السينما، واعتبرن أنها تنم عن عداء للمثليين، وفق «فرانس برس».

وقررت الشركة الموزعة في ظل الجدل الذي أثارته خطوتها سحب التنبيه، ورأت في بيان أصدرته، السبت، أنه لم يكن مناسبًا.

وبدأ، الجمعة، عرض فيلم استديوهات «بيكسار» في عدد كبير من الدول بينها الولايات المتحدة.

لكنه لم ينل ترخيصًا بعرضه في نحو 12 دولة أو كيانًا في الشرق الأوسط وآسيا يشكل المسلمون غالبية سكانها، كماليزيا ولبنان والأردن ومصر والمملكة العربية السعودية والأراضي الفلسطينية.

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وتكون أليشا، وهي مديرة الشخصية الرئيسية رائد الفضاء الشجاع، باز، الذي اشتهر في سلسلة «توي ستوري»، متزوجة من امرأة.

وتظهر أليشا في مشهد سريع وهي تقبل زوجتها. وكانت «بيكسار» التابعة لشركة «ديزني» اقتطعت أصلًا هذا المشهد، لكن عددًا من العاملين في الشركتين انتقدوا موقف «ديزني» وأخذوا عليها عدم التزامها الدفاع عن حقوق المثليين. وأُعيد إدراج المشهد بالفيلم في أبريل الفائت.