لوحات عملاقة ضمن مهرجان للرسم الجداري بمونتريال

القاهرة - بوابة الوسط

ينشط عشرات الفنانين في شوارع مونتريال لرسم لوحات جدارية عملاقة جديدة في إطار الدورة العاشرة من مهرجان الرسم الجداري بالمدينة الكندية، وتبرز من بين اللوحات واحدة تظهر كائنًا بأوجه عدة يعزف على البيانو وأخرى تمثل نمرًا أبيض يظهر أنيابه، وثالثة لشخصية «باتغيرل» (الفتاة الوطواط).

ويتولى فنانون كنديون وأميركيون متخصصون في الفن المدني الرسم خلال يونيو الجاري على نحو عشرين جدارًا هذه السنة. وتتوزع أصلًا في المدينة الفرنكوفونية الكبرى مئات اللوحات الجدارية الكبيرة في الغالب، ومعظمها موجود في أحيائها الرئيسية، وفق «فرانس برس».

وانطلق مهرجان الرسم الجداري سنة 2012 وهو مخصص لفن الشارع، وأسهم مذاك في جعل مونتريال «من بين الأبرز في مجال الفنون المُدنية» و«فن الشارع في أميركا الشمالية»، على ما أوضح مدير المهرجان بيار-ألان بينوا.

ومن بين المشاركين في دورة المهرجان هذه السنة، فنانة من الشعوب الأصلية هي كارولين مونيه، التي اختارت أن ترسم أنماطًا هندسية «تتناقلها جيلًا بعد جيل» عائلات الشعب الذي تنتمي إليه.

وتابعت مونيه: «استُبعدنا طويلًا من أي نشاط ثقافي. وأرى أن وجود عمل لي على منصة كبيرة كهذه وإتاحته أمام جمهور كبير أمر جيد»، مضيفة: «أعتبر أنها خطوة متقدمة».

وجذب المهرجان الذي يبدو أشبه بمتحف في الهواء الطلق الأميركية كاتا هول الآتية من بوسطن، إذ استوقفتها اللوحة التي شارفت كارولين مونيه على الانتهاء من إنجازها.

ليونار كوهين

وقالت السائحة التي يرافقها زوجها، وهي رسامة أيضًا: «أحب الاطلاع على الأعمال الفنية في أي مكان من العالم، ووجود اللوحات الجدارية في الهواء الطلق يجعلها متاحة أمام شريحة واسعة من الأشخاص. فنسبة كبيرة من الناس لا تبدي اهتمامًا بصالات العرض».

وأعربت ناتالي كابوانو التي التقطت مئات الصور للوحات جدارية عن اعتزازها برؤية هذه الأعمال الفنية لأن اللوحات الجدارية تسهم في «تغيير صورة المدينة».

وتقول كابوانو المتحدرة من مونتريال، التي ترتدي قميصًا ملونًا عليه صورة «ميكي ماوس» وتضع نظارات شمسية: «يفرحني كثيرًا أن أكتشف سنويًا لوحات جدارية جديدة».

ومن بين اللوحات الجدارية الشهيرة في مونتريال، اثنتان ضخمتان تمثلان المغني ليونار كوهين المولود في مونتريال، الذي توفي سنة 2016.