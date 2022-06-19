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توثيق «العنف وصورة المرأة في المجلات اللبنانية» بمعرض بيروتي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 يونيو 2022, 10:20 صباحا
توثيق «العنف وصورة المرأة في المجلات اللبنانية» بمعرض بيروتي
صورة التقطت في 12 يونيو 2022 لجانب من معرض «ذاكرة مدينة من ورق» في مركز «أمم للتوثيق والأبحاث» في ضواحي بيروت (أ ف ب)
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يسعى الفنان اللبناني الفرد طرزي إلى إبراز «ظاهرة العنف وتطور صورة المرأة في المجلات اللبنانية»، من خلال معرض بقاعة مركز «أمم للتوثيق والأبحاث» في ضواحي بيروت.

ويضم هذا المعرض الذي يحمل عنوان «ذاكرة مدينة من ورق» ويستمر إلى 20 يوليو المقبل، آلاف الرسائل والمئات من أغلفة المجلات وعشرات الملصقات، تعود إلى المرحلة الممتدة من ثلاثينيات القرن العشرين إلى ثمانينياته، وفق «فرانس برس»، السبت.

واستند الفنان المولود العام 1980 في إنجاز هذا التجهيز إلى أرشيفه الخاص ومجموعة صاحب «دار الفرات» عبودي أبوجوده ويحيى حكيم وأرشيف مركز «أمم» الذي أسسه في جزء من منزله في حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية الباحث والناشر والناشط اللبناني لقمان سليم الذي اغتيل في 4 فبراير 2021 في جنوب لبنان.

ثورات واغتيالات
وتشكل الاغتيالات في لبنان خلال المرحلة المشمولة بالتجهيز جانبًا بارزًا من ظاهرة العنف التي يتمحور عليها العمل.

ويقول طرزي لوكالة «فرانس برس» إن المعرض تتويج لدراسة أعدها عن الصحف اللبنانية في تلك الحقبة ويركز فيها على «العنف وعلى تطور صورة المرأة».

وتوضح المسؤولة عن الأرشيف في مركز «أمم» غالية ضاهر أن المعرض يتناول «الوسائل التي كانت المجلات تجذب بها الناس يومها، كاستخدام صورةالمرأة ولا أحبذ كلمة تسليعها، والأحداث المهمة التي طبعت تلك المرحلة».

ومن تلك الأحداث مثلًا الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، وموجة التحرر في الستينيات، والعنف الذي مثلته الثورات وخصوصًا الفلسطينية في السبعينيات وآثارها على لبنان، والاغتيالات التي شهدتها الصحافة في لبنان.

وفي وسط القاعة، تستقبل الزائر مجسمات بالأبيض والأسود أو بالألوان، لشخصيات معروفة تجسد العنف والثورة، أو لشخصيات نسائية من عالم الفن أو ثائرات، وصور جماعية وشعارات نسقها طرزي بحسب المرحلة التي تعود إليها، واختارها من المجلات المعروضة، استنادًا على رسوم للفنان التشكيلي الفلسطيني توفيق عبدالعال ورسامي الكاريكاتور اللبنانيين الراحلين ستافرو جبرا وبيار صادق ومحمود كحيل وسواهم.

وتمثل المجسمات شخصيات عالمية ومحلية شهيرة، بينها نجمة الشاشة الأميركية مارلين مونرو والمغني إلفيس بريسلي، ورمز الثورة الكوبية الأرجنتيني المولد إرنستو تشي غيفارا، إضافة إلى الرئيس اللبناني الراحل بشير الجميل الذي اغتيل في سبتمبر 1982 بعد 21 يومًا على انتخابه، والزعيم الدرزي الاشتراكي الراحل كمال جنبلاط الذي اغتيل في مارس 1977، والمناضلة الفلسطينية ليلى خالد.

وبين المجسمات أيضًا مشاهد من الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990).

وتنتشر رفوف خشبية تستريح عليها مجلات متعددة العناوين والأغلفة، منها السياسية المستقلة أو تلك التابعة للأحزاب الناشطة في لبنان آنذاك.

وبين هذه المطبوعات مجلة «السينما» المتخصصة في الفن السابع، وأخرى عنوانها «الجنس»، كانت «جريئة بغلافها وعميقة في مضمونها»، على ما تقول ضاهر.

وتلاحظ المسؤولة في «أمم» أن «درجة تقبل الجرأة في استخدام صورة المرأة كانت في تلك المرحلة أكبر مما هي عليه اليوم».

وفي طرفي القاعة، من الجهتين اليمنى واليسرى، ملصقات سينمائية وصفحات توثق أحداثًا مفصلية في تاريخ لبنان والعالم، ومقالات مهمة كمقابلة أجرتها مجلة «لا روفو دو ليبان» مع الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات العام 1979.

كنز وطني
وكانت تتصدر أغلفة المجلات الفنية، كمجلة «الشبكة» في أواخر الخمسينات، بورتريهات مرسومة لشخصيات كصباح ومريم فخر الدين وغيرهما، تبدو كلوحات فنية بالوانها وخطوطها، رسمها كبار الفنانين اللبنانيين.

ويقول طرزي الذي درس التصميم الغرافيكي «من خلال هذه المجلات تعرفت إلى رسامين كثر». ويصفها بـأنها «أشبه بدرس (...) إذ أن فيها نهلًا ثقافيًا هائلًا يمكن استخلاصه، وهي بمثابة تاريخ فني».

وإذ يلاحظ أن «بعض المجلات أشهرت إفلاسها في الاعوام العشرة الاخيرة»، يعتبر أنها «كنز وطني وارث بصري ينبغي الحفاظ عليه خصوصا في عصر التحول الى شبكات التواصل الاجتماعي والكمبيوتر بدلًا من المطبوعات الورقية».

واكتشف الفنان بعد اطلاعه على المجلات وملاحق الصحف اللبنانية ان «ثمة فكرتين تطغيان على هذه الوسائل الاعلامية الورقية: تحرير الارض وتحرير الجسد». ويضيف «نوعًا ما، فشلنا في الاثنين».

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