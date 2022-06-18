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القنصل الليبي يفتتح مهرجان بلدية باي أوغلو باسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 يونيو 2022, 03:45 مساء
القنصل الليبي يفتتح مهرجان بلدية باي أوغلو باسطنبول
مشاركة ليبية في فعاليات مهرجان بلدية باي أوغلو بمدينة اسطنبول التركية (فيسبوك)
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ألقى القنصل العام الليبي في اسطنبول كلمة افتتاح مهرجان بلدية باي أوغلو، المقام على شرف القنصلية الليبية، والذي يمتد في الفترة بين 15 حتى 19 يونيو.

وشارك في فعاليات المهرجان سفير ليبيا لدى تركيا، مصطفى القليب، والقنصل العام صلاح الدين الكاسح، والذي قال في كلمته إن «مشاركة ودعم القنصلية لمثل هذه النشاطات الثقافية يأتي لإفساح المجال للتعريف بالثقافة الليبية وربط أفراد الجالية الليبية بموروثها الثقافي والتقليدي».

ورحب القنصل الليبي بالمشاركين الذين بلغ عددهم 15 قنصلية، حسب صفحة «وزارة الخارجية والتعاون الدولي - دولة ليبيا» في «فيسبوك».

الثقافة الليبية
ويشهد المهرجان ركنين ليبيين؛ حيث يُعنى الأول بتقديم الأكل الليبي التقليدي لتعريف الجمهور بالثقافة والهوية الليبية ويشرف عليه عدد من الطباخين الليبيين المعروفين.

فيما يقدم الركن الآخر مأكولات إفطار الصباح المتنوعة والتي تزخر بها المقاهي الليبية. كما تشارك ليبيا بعدة وصلات فنية من الموشحات والمالوف الليبي والتي قدمها عدد من الفنانين الليبيين.

فيما زار وزير الشباب، فتح الله الزني المهرجان والتقى عددًا من أفراد الجالية الليبية، حيث ناقش معهم موضوع منتدى الشباب الليبي في اسطنبول المقرر عقده بتاريخ 2 يوليو 2022 وبإشراف القنصلية العامة الليبية.

مشاركة ليبية في فعاليات مهرجان بلدية باي أوغلو بمدينة اسطنبول التركية (فيسبوك)
مشاركة ليبية في فعاليات مهرجان بلدية باي أوغلو بمدينة اسطنبول التركية (فيسبوك)
مشاركة ليبية في فعاليات مهرجان بلدية باي أوغلو بمدينة اسطنبول التركية (فيسبوك)
مشاركة ليبية في فعاليات مهرجان بلدية باي أوغلو بمدينة اسطنبول التركية (فيسبوك)
مشاركة ليبية في فعاليات مهرجان بلدية باي أوغلو بمدينة اسطنبول التركية (فيسبوك)
مشاركة ليبية في فعاليات مهرجان بلدية باي أوغلو بمدينة اسطنبول التركية (فيسبوك)
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