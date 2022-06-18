مصر تتسلم قطعا أثرية ضبطتها السلطات الكويتية

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الكويت سلمت مصر، الخميس، خمس قطع أثرية فرعونية كانت الإدارة العامة للجمارك في مطار الكويت ضبطتها العام 2019.

وتتضمن القطع المضبوطة أربعة تماثيل لملوك الحضارة الفرعونية، منها تمثال للملك أمنحوتب الثالث وآخر لآمون رع وتمثال لسيدة فرعونية بالأزياء التقليدية، وآخر للإله الفرعوني حورس، إضافة إلى جدارية صخرية منقوشة.

وعلى هامش التسليم الرسمي للآثار، قال مدير إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سلطان الدويش إنها «لا تقدر بثمن... وضبطت في 2019 بحوزة مسافر وصل في رحلة مباشرة من الأقصر إلى الكويت».

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وبعد تدقيق خبراء آثار من جامعة الكويت وبولندا ومصر، تبين أن هذه الآثار منها 3 قطع أصلية تعود لحوالي 1400 عام قبل الميلاد، وقطعتان مشكوك في أصليتهما.

وأوضح الدويش أن «هذا هو التسليم الثاني لمصر، بعد أن أعادت الكويت العام 2018 غطاء تابوت فرعوني خشبي بعد ضبطه من قبل جمارك الشحن الجوي في مطار الكويت».

فيما أوضح السفير المصري لدى الكويت أسامة أن «التعاون بين البلدين شمل التحقيق بشأن بعض الأشخاص المتهمين في عملية التهريب»، مشيرًا إلى زيارة وفد من النيابة العامة المصرية ومتخصصين بالآثار في شهر مارس الماضي إلى الكويت، لمتابعة القضية ومعاينة المضبوطات واستكمال إجراءات تسليمها بشكل رسمي.

وأشار الدبلوماسي المصري إلى الحاجة لمزيد من البحث والفحص للقطعتين الأخريين لمعرفة تاريخهما ووضعهما في المكان الصحيح بالتاريخ المصري.