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أنباء عن جزء جديد من «غايم أوف ثرونز»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 يونيو 2022, 12:39 مساء
أنباء عن جزء جديد من «غايم أوف ثرونز»
الممثل البريطاني كيت هارينغتون، نيويورك، 10 أبريل 2019 (أ ف ب)
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نشرت وسائل إعلام متخصصة في أخبار هوليوود خبرا مفرحا لعشاق المسلسل الأسطوري «غايم أوف ثرونز» (لعبة العروش).

وقالت تقارير، الجمعة، إن منصة «إتش بي أو» تعمل على تتمة للمسلسل، الذي حقق نجاحا كبيرا تتمحور على جون سنو، وهو الشخصية المفضلة لدى قسم كبير من محبي المسلسل، حسب «فرانس برس».

ويتوقع أن يُسند دور جون سنو، في حال رأى المشروع النور، إلى الممثل البريطاني كيت هارينغتون الذي كان يؤدي هذه الشخصية لدى مغادرته مملكة ويستيروس في نهاية المسلسل، على ما ذكر موقعا «هوليوود ريبورتر» و«فرايتي» نقلا عن مصادر لم يكشفا هويتها.

أعمال منبثقة من «غايم أوف ثرونز»
وسبق أن حدد تاريخ توفير المنصة عددا من المسلسلات الأخرى المنبثقة من «غايم أوف ثرونز»، وهو عمل من تأليف الروائي جورج ر.ر. مارتن.

ومن بين هذه الأعمال مسلسل «هاوس أوف ذي دراغن» المقرر بدء عرضه في أغسطس، إضافة إلى ثلاثة أعمال تحريكية أخرى مرتقبة.

لكن المسلسل المخصص لجون سنو سيكون أول عمل تدور أحداثه بعد تلك التي اختُتم بها مسلسل «غايم أوف ثرونز» في الجزء الثامن والأخير منه العام 2019 وقوبل بآراء متفاوتة.

وبينما تُقتل شخصيات أساسية كثيرة في المسلسل، وهي فكرة تطبع العمل، يعتبر جون سنو أنه الوريث المحتمل للعرش في ويستيروس، وهي مملكة يغادرها في نهاية المسلسل متجها نحو المناطق الشمالية الجليدية والمعادية.

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وكانت شخصيته أثارت دهشة لدى محبي المسلسل بعدما عادت من الموت بشكل مفاجئ خلال أحد المواسم.

وتداول محبو «غايم أوف ثرونز» الجمعة خبر التتمة المحتملة للمسلسل، وبينما أعرب عدد منهم عن فرحهم لفكرة عودة إحدى أبرز شخصيات المسلسل، تساءل آخرون عن المنطق الذي استند إليه هذا القرار بعدما خيّبت الحلقة الأخيرة آمالهم.

ومنذ بدء عرضه سنة 2011، حقق المسلسل الذي يتحدث عن صراع يدور بين عائلات نبيلة في ظل معارك ملحمية وتتخلله مشاهد جنسية نجاحا عالميا، وحصد في المجموع 59 جائزة «إيمي».

ولم ينه الكاتب جورج ر.ر. مارتن بعد سلسلة الكتب التي يستند المسلسل إليها. وكان وقع السنة الفائتة عقدا قدّرت وسائل إعلام متخصصة قيمته بعشرات ملايين الدولارات للعمل على مسلسلات من أجواء «غايم أوف ثرونز» وأعمال أخرى.

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