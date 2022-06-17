متى يعرض فيلم «بلوند» عن مارلين مونرو؟

القاهرة - بوابة الوسط

تبدأ شبكة «نتفليكس» للبث التدفقي عرض فيلم «بلوند»، أحد أكثر الأفلام المنتظرة لسنة 2022، في 23 سبتمبر.

ويتناول الفيلم حياة مارلين مونرو في قصة خيالية مستندا إلى كتاب للأميركية جويس كارول أوتس، حسب «فرانس برس».

ولم يُدرج الفيلم، وهو من كتابة أندرو دومينيك وإخراجه (ذي أساسينايشن أوف جيسي جيمس باي ذي كوورد روبرت فورد - 2007) في اللائحة الرسمية لمهرجان كان السينمائي بدورته الخامسة والسبعين بسبب عدم اتخاذ قرار في شأن بدء عرضه في دور السينما الفرنسية.

ويُحظر على من لا يتجاوز عمره الـ17 سنة مشاهدة الفيلم في الولايات المتحدة بسبب احتوائه مشاهد جنسية.

شخصية مارلين مورنو

وتؤدي دور مارلين مورنو، وهي نجمة هوليوودية رحلت سنة 1962 عن 36 عاما ولا تزال بعد ستين سنة اسما مثيرا للاهتمام في الولايات المتحدة، في الفيلم الممثلة الكوبية الإسبانية أنا دي أرماس («نايفز أوت»، «نو تايم تو داي»).

ويظهر في العمل الذي تولى براد بيت إنتاجه أدريان برودي بدور الممثل المسرحي الأميركي آرثر ميلر الذي كان متزوجا من مارلين مونرو.

وتُعد رواية جويس كارول أوتس التي صدرت سنة 2000 إحدى أشهر مؤلفات الكاتبة الأميركية. وتتحدث السيرة الذاتية الخيالية عن الحياة المأساوية لنورما جين بايكر، وهو الاسم الحقيقي لمارلين مورنو، وتظهر صورة مهتزة للولايات المتحدة وتحديدا لهوليوود خلال خمسينيات القرن الفائت وستيناته.

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وعرضت منصة البث التدفقي الأميركية أفلاما عدة سنة 2022 تتحدث عن أبرز نجوم السينما بهدف تأكيد مكانتها في عالم هوليوود. وللمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، واجهت نتفليكس هذه السنة انخفاضا غير مسبوق في عدد المشتركين فيها.