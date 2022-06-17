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هل ألحقت كيم كارداشيان ضررا بفستان مارلين مونرو؟

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 يونيو 2022, 01:54 مساء
هل ألحقت كيم كارداشيان ضررا بفستان مارلين مونرو؟
كيم كارداشيان مرتدية فستان مارلين مونرو لدى وصولها إلى حفلة «ميت غالا»، 2 مايو 2022 (أ ف ب)
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ارتدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، خلال حفلة «ميت غالا 2022»، أحد أشهر فساتين النجمة الراحلة مارلين مونرو، فهل تسبب ذلك في أية أضرار للفستان؟

من جانبه، نفى المتحف الخاص الذي يملك ذلك الفستان الشهير، الذي ارتدته مارلين عندما غنت «هابي بيرثداي مستر بريزيدنت» للرئيس الأميركي الراحل جون ف. كينيدي سنة 1962، أن يكون تعرض الفستان، وفق ما زعم عدد من معجبي الممثلة، لأي ضرر بعدما ارتدته كارداشيان، وفق «فرانس برس».

متحف «ريبليز»
وقال متحف «ريبليز» في بيان إن «كيم كارداشيان تعرضت لانتقادات لاذعة جراء ارتدائها فستان هابي بيرثداي، لكن في الواقع هي لم تلحق بأي شكل من الأشكال أضررا بالفستان خلال المدة القصيرة التي ارتدته فيها في حفلة ميت غالا» التي نظمها متحف متروبوليتان في نيويورك.

وكان هاوي جمع من المعجبين بشدة بمارلين مونرو انتقد الأربعاء المتحف لسماحه لكارداشيان بارتداء الفستان خلال حفلة «ميت غالا 2022» المرموقة ما تسبب بتلف «غير قابل للتصليح» فيه، على ما قال.

وسعى سكوت فورتنر إلى إثبات اتهاماته من خلال نشر صور للفستان ذي اللون البيج اللامع المزين بآلاف قطع الكريستال.

 فستان مارلين الشهير 
وتُظهر المجموعة الأولى من الصور فستان مارلين الشهير كما كان قبل «ميت غالا»، بحسب فورتنر، في حين أن المجموعة الثانية من الصور التقطها الأحد صديق لفورتنر في واجهة متحف «ريبليز» الخاص في هوليوود، بعد شهر من ظهور كارداشيان به.

وبدا من مقارنة الصور أن تمزقات صغيرة في قماش الفستان ظهرت من جهة الظهر، في حين فُقد من الجهة إياها عدد من حبات الكريستال أو بدت غير ثابتة.

وأثارت اللقطات والأضرار اللاحقة وفق فورتنر بالفستان الذي اشتراه متحف «ريبليز» بالمزاد في مقابل 4.8 ملايين دولار، انتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، وفق «فرانس برس».

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واسترجع «ريبليز» في بيانه تقريرا يعود إلى أوائل العام 2017 ويتحدث عن وضع الفستان على أنه متضرر أصلا. وكتب المتحف أن «قسما من قماش الفستان يُظهر تلفا. الأمر ليس مستغربا نظرا إلى رقة القماش»، مشيرا إلى «طيات في خلفية الفستان قرب الكلاليب».

وقالت نائبة مدير المتحف أماندا جوينر التي كانت حاضرة خلال حفلة «ميت غالا» في البيان «إن الفستان بقي كما هو من أسفل الدرج في (ميت غالا) حيث استعرضت كيم الفستان وصولا إلى أعلاه حيث أعادت تسليمه».

وكانت كارداشيان التي اتبعت حمية غذائية قاسية لتتمكن من ارتداء الفستان التاريخي، خلعته مباشرة بعد مرورها على السجادة الحمراء لتشارك في الحفلة بفستان آخر.

ولم تنشر كارداشيان أي تعليق علنا للرد على الجدل الحاصل في شأن فستان مونرو.

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