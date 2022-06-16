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كيفن سبايسي ينفي اتهامات بالاعتداء الجنسي على رجال

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 يونيو 2022, 04:00 مساء
كيفن سبايسي ينفي اتهامات بالاعتداء الجنسي على رجال
الممثل الأميركي كيفن سبايسي يصل إلى محكمة وستنمنستر في لندن، 16 يونيو 2022 (أ ف ب)
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نفى النجم الهوليوودي كيفن سبايسي، الخميس، «بشدة» الاتهامات الموجهة إليه بالاعتداء الجنسي على ثلاثة رجال، وذلك خلال مثوله في جلسة أمام محكمة بريطانية انتهت بإخلاء سبيله حتى جلسة استماع مقبلة في يوليو.

وقرر نائب كبير القضاة تان إكرام إطلاق سراح سبايسي بكفالة غير مشروطة حتى الجلسة التالية المحددة يوم 14 يوليو في محكمة ساوثوارك كراون بجنوب لندن، وفق «فرانس برس».

وابتسم سبايسي (62 عاما) لمجموعة مراسلين ومصورين صحفيين كانوا ينتظرون عند وصوله، لكنه لم يدل بأي تعليقات. وغادر محكمة وستمنستر الابتدائية تحت أشعة الشمس الساطعة.

وداخل قاعة المحكمة، وقف الممثل الذي كان يرتدي بزة زرقاء، في قفص الاتهام ليعطي اسمه الكامل «كيفن سبيسي فاولر»، وتاريخ ميلاده وعنوانه في لندن.

ولم يجر تقديم أي مناشدات رسمية في الجلسة التي استمرت 28 دقيقة. لكن محاميه باتريك غيبس قال للمحكمة إن الممثل «ينفي بشدة أي جريمة في هذه القضية»، و«هو يحتاج إلى الرد على هذه التهم إذا كان سيواصل حياته». وجرى إبلاغ المحكمة بأن سبايسي يعيش في الولايات المتحدة، حيث لديه عائلة وكلب يبلغ تسع سنوات.

وظهر نجم «هاوس أوف كاردز» الذي توقفت مسيرته المهنية بسبب سلسلة اتهامات جنسية في حقه بعيد انكشاف فضائح المنتج هارفي واينستين، هادئا وواثقا من نفسه أمام المحكمة.

وقال المدعي العام إن الممثل «تعاون بشكل كامل» مع التحقيق لكنه طلب الإفراج عنه مقابل تعهد بالبقاء في لندن. وتطلق هذه الجلسة الموجزة المخصصة للمسائل الإجرائية، ما يعد بمعركة قانونية طويلة.

ويُتهم الممثل البالغ 62 عاما بارتكاب أربعة اعتداءات جنسية على ثلاثة رجال لم يجر الكشف عن أسمائهم، بين مارس 2005 وأبريل 2013. كما يُتهم بإرغام رجل على ممارسة الجنس عن طريق الإيلاج من دون موافقته، وهي تهمة تختلف عن الاغتصاب في القانون الإنجليزي.

وتلقى كيفن سبايسي التهم الموجهة إليه رسميا، الإثنين، بعد موافقة النيابة البريطانية في نهاية مايو على هذه الملاحقات القضائية. وأبدى الممثل أخيرا «خيبة الأمل» إزاء هذه التهم، لكنه أعلن عن نيته المثول أمام المحاكم البريطانية «لإثبات براءته».

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وتتعلق تهمتان باعتداء جنسي في مارس 2005 بلندن على المدعي نفسه، وهو الآن في الأربعينيات من عمره. كذلك يُتهم سبايسي باعتداء جنسي آخر في أغسطس 2008 على مدع ثان في الثلاثينيات من عمره يتهمه أيضا بإرغامه على ممارسة الجنس من دون موافقته. أخيرًا، يُتهم سبايسي بارتكاب اعتداء جنسي آخر استهدف مدعيًا ثالثًا، وهو أيضًا في الثلاثينيات من عمره، في أبريل 2013 بغلوشستر (جنوب غرب إنجلترا).

إقصاء من «نتفليكس»
كان لموجة الاتهامات الموجهة لسبايسي عواقب وخيمة على مسيرة وسمعة الممثل الحائز على جائزة الأوسكار مرتين عن دوره في فيلمي «أميريكن بيوتي» و«يوجوال ساسبكتس».

كما دفعت هذه الاتهامات بشبكة «نتفليكس» إلى الاستغناء عن سبايسي في مسلسل «هاوس أوف كاردز» الذي كان يؤدي دور البطولة فيه.

وجرى الإعلان العام الماضي عن عودة سبايسي إلى السينما عبر فيلم «L'uomo che disegno Dio» (الرجل الذي يرسم الله). ويجسد الممثل الأميركي دور محقق في هذا الفيلم الطويل الذي يحمل توقيع المخرج الإيطالي فرانكو نيرو الذي يؤدي أيضا الدور الرئيسي.

كانت «سكوتلاند يارد» فتحت تحقيقًا بعد تلقيها شكاوى اعتداء جنسي ضد الممثل، زُعم أن بعضها ارتكب في منطقة لامبيث في لندن حيث يقع مسرح أولد فيك، والذي كان مديرا فنيا له بين العامين 2004 و 2015.

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