نقل مهرجان دوا ليبا من كوسوفو إلى ألبانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت نجمة البوب البريطانية دوا ليبا المتحدرة من كوسوفو، الأربعاء، أنها نقلت مهرجانا كان مقررا إقامته ببريشتينا في أغسطس إلى تيرانا الألبانية بسبب عراقيل إدارية تضعها سلطات كوسوفو.

ولم توافق حكومة كوسوفو على تأجير المنظمين الموقع الذي من المفترض أن يقام المهرجان فيه، وفق «فرانس برس».

وكتبت دوا ليبا في حسابها عبر «إنستغرام»، «التاريخ نفسه، التجربة الرائعة نفسها لكن في موقع مختلف. نُقل مهرجان ساني هيل إلى تيرانا».

وأطلقت المغنية إلى جانب والدها دوكاجين ليبا سنة 2018 هذا المهرجان الذي يُعتبر الأضخم في كوسوفو.

وكان الحدث أقيم العامين 2018 و2019 في أحد أشهر متنزهات عاصمة كوسوفو ولكن كان من المفترض مبدئيا أن يتغير موقعه لأن المتنزه لا يتسع لجمهور كبير.

وكتب دوكاجين ليبا الذي يتولى إدارة أعمال المغنية كذلك، في رسالة مفتوحة إلى المسؤولين في كوسوفو، إن الحدث «لن يُقام في بريشتينا» بنهاية المطاف «جراء تأخيرات كثيرة ناجمة عن عدم اتخاذ» حكومة كوسوفو «قرارا نهائيا في شأن استخدام موقع» جديد.

وتابع في الرسالة المنشورة عبر الموقع الإلكتروني التابع للمهرجان أن الحدث يحتاج إلى «موقع يُنظم فيه بشكل دائم في المدينة التي انطلق منها».

ومع أن بلدية بريشتينا وافقت على استخدام الموقع الذي يُفترض أن يُنظم فيه المهرجان والبالغة مساحته 17 هكتارا، ينبغي الحصول كذلك على موافقة من الحكومة.

وحمّلت جريدة «كوها ديتوريه» اليومية الرئيسية في كوسوفو عبر نسختها الرقمية السلطات مسؤولية إلغاء حدث كان له الفضل في «وضع كوسوفو على الخريطة الثقافية العالمية مع دوا ليبا».

واتهم رئيس بلدية بريشتينا بيرباريم راما الحكومة بالتدخل في الشؤون البلدية والمس بصورة عاصمة كوسوفو.