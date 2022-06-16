Atwasat

اتهام كارداشيان بالتسبب بأضرار في فستان لمارلين مونرو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 يونيو 2022, 01:30 مساء
اتهام كارداشيان بالتسبب بأضرار في فستان لمارلين مونرو
كيم كارداشيان مرتدية فستان مارلين مونرو لدى وصولها إلى حفلة «ميت غالا»، 2 مايو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

انتقد هاوي جمع من المعجبين بشدة بمارلين مونرو، الأربعاء، متحفا خاصا يملك فستانا شهيرا للممثلة الراحلة لسماحه لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بارتدائه خلال حفلة «ميت غالا 2022» التي نظمها متحف متروبوليتان بنيويورك في مايو الفائت، مما تسبب بتلف «غير قابل للتصليح» فيه، على ما قال.

وسعى سكوت فورتنر، وهو هاوي جمع يدير موقعا مخصصا بالكامل لمارلين مونرو، إلى إثبات اتهاماته بنشره هذا الأسبوع صورا للفستان ذي اللون البيج اللامع المزين بالكريستال الذي ارتدته مونرو عندما غنّت «هابي بيرثداي مستر بريزيدنت» للرئيس الأميركي الراحل جون ف. كينيدي العام 1962، وفق «فرانس برس».

وتُظهر المجموعة الأولى من الصور فستان مارلين الشهير كما كان قبل «ميت غالا»، بحسب فورتنر، في حين أن المجموعة الثانية من الصور التقطها، الأحد، صديق لفورتنر في واجهة متحف «ريبليز» الخاص في هوليوود، بعد شهر من ظهور كارداشيان به.

وبدا من مقارنة الصور أن تمزقات صغيرة في قماش الفستان ظهرت من جهة الظهر، في حين فُقد من الجهة إياها عدد من حبّات الكريستال أو بدت غير ثابتة.

وأثارت اللقطات والأضرار اللاحقة وفق فورتنر بالفستان الذي اشتراه متحف «ريبليز» بالمزاد في مقابل 4.8 مليون دولار، انتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح فورتنر عبر حسابه على «إنستغرام»، الأربعاء، إلى أن لومه «موجّه إلى ريبليز الذي سمح بارتداء الفستان». وأضاف «لو عُرض ارتداء هذا الثوب على أي نجمة، لما كانت فوّتت الفرصة.. وكانت كيم ببساطة تلك التي تسنى لها ذلك». واعتبر فورتنر أن «واجب ريبليز كان حماية هذه القطعة التاريخية والحفاظ عليها لكنه لم يفعل. لقد تضرر الفستان الآن بشكل غير قابل للتصليح وكان ليتضرر على الأرجح لو ارتدته» أي امرأة.

حمية غذائية
ولم تحصل وكالة «فرانس برس»، الأربعاء، على أي تعليق من «ريبليز» على الضجة المثارة في شأن الفستان.

وكان المتحف أعرب في مطلع مايو عن ارتياحه لكون كارداشيان سترتدي في حفلة «ميت غالا» الفستان الذي لم يرتده أحد منذ مارلين مونرو.

وأصدر المتحف يومها بيانا أكد فيه أن «عناية كبيرة أوليت للحفاظ على هذه القطعة التاريخية». وأضاف «بمساعدة خبراء في حفظ الأزياء واختصاصيي محفوظات وشركات تأمين.. ولم تدخل أي تعديلات على الفستان وقد ارتدت كيم كارداشيان نسخة طبق الأصل من الفستان قبل المشاركة في الحفلة».

كذلك لم يكن لكيم كارداشيان التي اتبعت حمية غذائية قاسية لتتمكن من ارتداء الفستان التاريخي، أي تعليق على الجدل عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

273 حادث سير لسيارات «تيسلا» الذاتية القيادة

273 حادث سير لسيارات «تيسلا» الذاتية القيادة
الإعلان عن كرة الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإعلان عن كرة الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز
شاهد في «اقتصاد بلس»: بسبب عجزها عن إدارة الأموال المجمدة.. «الليبية للاستثمار» تستنزف مواردها

شاهد في «اقتصاد بلس»: بسبب عجزها عن إدارة الأموال المجمدة.. «الليبية للاستثمار» ...
الدبيبة: «المركزي» يحتفظ بنحو 50 مليار دولار احتياطات ويمكننا الصمود مع إغلاقات النفط

الدبيبة: «المركزي» يحتفظ بنحو 50 مليار دولار احتياطات ويمكننا الصمود مع إغلاقات ...
«المسابقات» تتخذ جملة من الإجراءات في مباراة الديربي

«المسابقات» تتخذ جملة من الإجراءات في مباراة الديربي
بالفيديو.. فرحة داخل صفوف المنتخب الفلسطيني بعد التأهل إلى كأس آسيا للمرة الثالثة على التوالي

بالفيديو.. فرحة داخل صفوف المنتخب الفلسطيني بعد التأهل إلى كأس آسيا للمرة ...
إصابة كبير المستشارين الصحيين للرئيس الأميركي بفيروس «كورونا»

إصابة كبير المستشارين الصحيين للرئيس الأميركي بفيروس «كورونا»
الدبيبة لـ«جون أفريك»: حتى لو تولى باشاغا حكومة جديدة لن يكون هناك قانون انتخابي لهذه الأسباب

الدبيبة لـ«جون أفريك»: حتى لو تولى باشاغا حكومة جديدة لن يكون هناك قانون انتخابي...
عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ملف الديربي بين الأهلي طرابلس والاتحاد

عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ملف الديربي بين الأهلي طرابلس والاتحاد
بعدما تأكدت من وفاته.. المحكمة الجنائية الدولية توقف ملاحقة محمود الورفلي

بعدما تأكدت من وفاته.. المحكمة الجنائية الدولية توقف ملاحقة محمود الورفلي
ماذا بعد إقرار مجلس النواب الميزانية العامة للعام 2022؟

ماذا بعد إقرار مجلس النواب الميزانية العامة للعام 2022؟
ألمانيا تعلق على قرار «غازبروم» خفض شحناتها من الغاز إلى أوروبا

ألمانيا تعلق على قرار «غازبروم» خفض شحناتها من الغاز إلى أوروبا
كاركاتير خيري - النفط الليبي!

كاركاتير خيري - النفط الليبي!
السعودية تصادر ألعابا بألوان قوس قزح لمكافحة «المثلية الجنسية»

السعودية تصادر ألعابا بألوان قوس قزح لمكافحة «المثلية الجنسية»
الأوجلي: الجزائر وتونس الأقرب لاستضافة دوري التتويج الليبي عن مصر والمغرب.. والإعلان الرسمي السبت المقبل

الأوجلي: الجزائر وتونس الأقرب لاستضافة دوري التتويج الليبي عن مصر والمغرب.. ...
«استئناف طرابلس» تقضي بعدم الاختصاص في «قضية سجن أبوسليم» وتحيلها للقضاء العسكري

«استئناف طرابلس» تقضي بعدم الاختصاص في «قضية سجن أبوسليم» وتحيلها للقضاء العسكري
بالفيديو .. منتخب إنجلترا يسقط أمام المجر بنتيجة قاسية في دوري الأمم الأوروبية

بالفيديو .. منتخب إنجلترا يسقط أمام المجر بنتيجة قاسية في دوري الأمم الأوروبية
المفوضية الأوروبية تقدم تمويلا للسلطة الفلسطينية بعد إصلاح التعليم ومحتوى المناهج

المفوضية الأوروبية تقدم تمويلا للسلطة الفلسطينية بعد إصلاح التعليم ومحتوى ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«مسار إجباري» تحيي أولى حفلاتها الغنائية في السعودية الإثنين
«مسار إجباري» تحيي أولى حفلاتها الغنائية في السعودية الإثنين
«الشاطئ الرابع» في ضيافة الجمعية الليبية للآداب
«الشاطئ الرابع» في ضيافة الجمعية الليبية للآداب
شراكة بين متحف كابوديمونتي الإيطالي واللوفر الفرنسي
شراكة بين متحف كابوديمونتي الإيطالي واللوفر الفرنسي
مركز السينما العربية يقدم دليل صناع الأفلام للمشاركة في «روتردام» و«هوبرت بالز»
مركز السينما العربية يقدم دليل صناع الأفلام للمشاركة في «روتردام»...
«بي تي إس» الكورية الجنوبية تعلن عن «استراحة»
«بي تي إس» الكورية الجنوبية تعلن عن «استراحة»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هيئة المحلفين في النزاع القضائي بين جوني ديب وأمبير هيرد تتوصل إلى قرار
هيئة المحلفين في النزاع القضائي بين جوني ديب وأمبير هيرد ......
بالفيديو .. مقنع يرشق لوحة «الموناليزا» بقالب حلوى
بالفيديو .. مقنع يرشق لوحة «الموناليزا» بقالب حلوى...
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم...
جوني ديب مرحبا بالحكم الصادر في قضية التشهير: «المحكمة أعادت لي حياتي»
جوني ديب مرحبا بالحكم الصادر في قضية التشهير: «المحكمة أعادت......
هيئة محلفين أميركية تدين أمبير هيرد بتهمة التشهير بجوني ديب وإلزامها بدفع 15 مليون دولار تعويضا
هيئة محلفين أميركية تدين أمبير هيرد بتهمة التشهير بجوني ديب ......
المزيد
اتهام كارداشيان بالتسبب بأضرار في فستان لمارلين مونرو
اتهام كارداشيان بالتسبب بأضرار في فستان لمارلين مونرو...
بالفيديو: طرح «ربنا يكفينا» لمحمد رشاد ومروة نصر
بالفيديو: طرح «ربنا يكفينا» لمحمد رشاد ومروة نصر...
التونسية درة تنتظر عرض «جدران» على «واتش إت»
التونسية درة تنتظر عرض «جدران» على «واتش إت»...
«بي تي إس» الكورية الجنوبية تعلن عن «استراحة»
«بي تي إس» الكورية الجنوبية تعلن عن «استراحة»...
مركز السينما العربية يقدم دليل صناع الأفلام للمشاركة في «روتردام» و«هوبرت بالز»
مركز السينما العربية يقدم دليل صناع الأفلام للمشاركة في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط