التونسية درة تنتظر عرض «جدران» على «واتش إت»

القاهرة - بوابة الوسط

تنتظر الممثلة التونسية درة عرض أحدث أعمالها «جدران» وذلك على منصة «واتش إت».

فيلم «جدران» الذي ينتمي لنوعية السيكودراما والرعب الاجتماعي، يشارك في بطولته نيقولا معوض وأحمد بدير وفراس سعيد وهند عبدالحليم وحنان سليمان، وهو من إخراج محمد بركة وقصة ياسر صلاح وسيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان وإنتاج «سيني برو».

يشار إلى أن آخر أعمال درة التي عرضت على نفس المنصة كان فيلم «الكاهن»، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبولبن، وشاركها بطولته النجوم إياد نصار وفتحي عبدالوهاب وجمال سليمان وحسين فهمي وحنان سليمان، وفقا لبيان.

كما يعرض للفنانة التونسية قريبًا عبر منصة «شاهد» مسلسلها الجديد «المتهمة» من إنتاج شركة «الصبّاح» وهو من أعمال شاهد الأصلية. «المتهمة» من تأليف وإخراج تامر نادي وهو بطولة مطلقة لها ويشاركها النجوم محمد دياب وعادل كرم وعلي الطيب ومها نصار.