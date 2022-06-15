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«بي تي إس» الكورية الجنوبية تعلن عن «استراحة»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 04:55 مساء
«بي تي إس» الكورية الجنوبية تعلن عن «استراحة»
فرقة «بي تي إس» الكورية الجنوبية خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي اليومي بالبيت الأبيض الأميركي، 31 مايو 2022 (أ ف ب)
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أعلنت فرقة الكاي بوب الشهيرة «بي تي إس»، الثلاثاء، عن «استراحة» لأنها «منهكة»، ليتسنى لكل من أعضائها الشباب السبعة التركيز على مسيرته الخاصة بعد النجاح العالمي للفرقة التي تدر مليارات الدولارات على الاقتصاد الكوري الجنوبي.

وحاولت شركة «هايب» التي تتولى إدارة أعمال الفرقة أن تخفف من وقع الخبر مؤكدة لوكالة «فرانس برس» أن الشبان السبعة سيستمرون في العمل معا. وشهد سعر أسهم الشركة تراجعا في البورصة، صباح الأربعاء.

وكان استقبال الرئيس الأميركي جو بايدن أخيرا لفرقة الفتيان السبعة الكورية الجنوبية بغية التنديد من منبر البيت الأبيض بالعنصرية التي تستهدف الآسيويين في الولايات المتحدة دليلا واضحا على مدى تأثيرها الكبير على قسم من الشباب المعولم.

وعكست مواقع التواصل الاجتماعية الوقع المدوي لهذا الإعلان الذي أطلقته الفرقة خلال مأدبة عشاء نُقلت عبر الإنترنت في الذكرى التاسعة لتأسيسها. وحققت الفرقة المؤلفة من سبعة فنانين عشرينيين العام 2021 عائدات تفوق المليار دولار من المحتوى الذي توفره على الإنترنت ومبيعات ألبوماتها. وتُعتبر «بي تي إس» أيضا مضخة لمليارات الدولارات لاقتصاد بلدها كوريا الجنوبية.

وأوضح عضو الفرقة «آر إم» البالغ 27 عاما أنه وزملاءه، بعد ترشيحهم مرات عدة لجوائز «غرامي» المخصصة لصناعة الموسيقى الأميركية، «ما عادوا يعرفون ما هي الفرقة التي يشكلونها»، مضيفا أن بعض الأعضاء «منهكون».

نظام النجومية
قال الشاب متوجها إلى ملايين المعجبين وأوساط الصناعة الموسيقية العالمية «كنت دائما أعتبر أن (بي تي إس) مختلفة عن الفرق الأخرى، ولكن المشكلة مع الكاي بوب ونظام النجومية هو أن لا وقت للنضج».

وشدد «آر إم» على أن «بي تي إس»، كفرقة، «يجب أن تُنتج موسيقى وتفعل شيئا من دون توقف». وخلص إلى القول «تغيرتُ خلال عشر سنوات، وأحتاج إلى التفكير وإلى أن أحظى بوقت لنفسي».

أما زميله سوغا (مين يون جي)، فأعلن أن الفرقة «ستأخذ استراحة حاليا».

وقالت شركة «هايب» التي انخفض سعر سهمها في سول 27% صباح الأربعاء، إن أعضاء الفرقة «سيطلقون بالتوازي مشاريع فردية وأخرى جماعية».

وتحدث جيمين (بارك جي مين) البالغ 26 عاما بالمعنى نفسه لزميليه، وأكد خلال العشاء إنه ورفاقه الستة الشباب يحاولون «شيئا فشيئا» أن يفهموا ما حدث لهم و«التأمل في الذكرى التي أراد كل منهم تركها لمعجبيه». وأضاف جيمين الذي تحدث على غرار زملائه باللغة الكورية في مقطع فيديو مع ترجمة مطبوعة إلى الإنجليزية أن «بي تي إس» تمر «في مرحلة صعبة، وتبحث عن هويتها، وهي عملية طويلة ومرهقة».

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وفي نهاية العشاء، لم يتمالك بعض الشبان السبعة أنفسهم عن البكاء، وأعرب أصحاب أغنيتي «دينمايت» و«باتر» الشهيرتين عن امتنانهم لجمهورهم.

وقال سوغا إن الخبر «لا يمثل إعلانا عن حل الفرقة»، مضيفا «نعيش بشكل منفصل لفترة معينة».

أما جونغ كوك (24 عاما) فوعد بأن «أعضاء الفرقة سيعودون يوما ما بنضج أكبر من الذي يتمتعون به حاليا»، وطلب من محبيهم أن يمنحوهم «بركتهم».

وأظهر محبو الفرقة تفهما لقرار أعضائها وكتبوا عشرات الآلاف من التعليقات تحت الفيديو المنشور عبر «يوتيوب». وفيما كتب أحدهم «أنا معجب حقا بصراحتهم»، قال آخر إن أعضاء الفرقة «أشخاص مثلنا، فقد يشعرون بتعب ويصبحون منهكين. ويستحقون الاستراحة والاستمتاع بما يحبون القيام به».

وأسف الخبير في البوب الكوري لي مون-وون لهذا الإعلان «المحير» و«غير الواضح». وقال لوكالة «فرانس برس»، «يبدو أن ما قصده أعضاء الفرقة هو أن (بي تي إس) ستواصل أعمالها الجماعية الجانبية (كتلك عبر يوتيوب) تزامنا مع عمل كل واحد منهم على مسيرته الفنية من دون التوقف عن إصدار ألبومات جديدة كفرقة».

حاجة إلى تغيير
سبق لفرقة «بي تي إس» التي أصدرت أخيرا ألبوما بعنوان «بروف» يضم مختارات عن أعمالها. أن أعلنت عن «استراحات» في العامين 2019 و2021.

لكن عضو الفرقة جاي-هوب شدد على أن الفرقة بحاجة هذه المرة «إلى تغيير» وتريد «بدء فصل جديد».

واضطرت الفرقة العام 2020 إلى إلغاء ما كان يفترض أن يكون أكبر جولة دولية لها على الإطلاق، كانت تشمل حوالي 40 حفلة موسيقية.

وأقامت الفرقة الكورية الجنوبية من نهاية نوفمبر إلى مطلع ديسمبر سلسلة حفلات في لوس أنجليس (الولايات المتحدة)، هي الأولى لها حضوريا على خشبة المسرح منذ بداية الجائحة. وفي مارس الماضي غنت «بي تي إس» للمرة الأولى منذ العام 2019 أمام جمهورها الكوري الجنوبي خلال ثلاث حفلات أقامتها في سيول.

وكانت الفرقة السباعية دعيت مرتين إلى الأمم المتحدة العامين 2018 و2021 حيث غنت وتحدثت عن مواضيع أبرزها التغير المناخي وجائحة «كوفيد-19».

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