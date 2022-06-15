مركز السينما العربية يقدم دليل صناع الأفلام للمشاركة في «روتردام» و«هوبرت بالز»

القاهرة - بوابة الوسط

ضمن استراتيجية تستهدف الترويج للسينما العربية ودعم صُنَّاع الأفلام، يستمر مركز السينما العربية في التعاون مع «روتردام للمحترفين» للسنة السابعة، عبر إقامة عرض تقديمي تحت عنوان «لقاء مع مديري روتردام للمحترفين وصندوق هوبرت بالز» من خلاله يتم استعراض كيفية مشاركة صُناع الأفلام في فعاليات واحدة من أهم جهات وصناديق الأفلام في العالم، التي تستهدف دعم صُنَّاع الأفلام الموهوبين في مختلف مراحل صناعة الفيلم.

يُقام العرض التقديمي عبر «زووم» الإثنين المقبل، الساعة 9 صباحا بتوقيت غرينتش، 11 صباحا بتوقيت القاهرة وروتردام، 12 ظهرا بتوقيت السعودية، 1 ظهرا بتوقيت الإمارات، وفقا لبيان.

ويشارك في العرض التقديمي أليسيا أكوني مديرة روتردام للمحترفين وبيانكا تال رئيس صندوق هوبرت بالز (Hubert Bals Fund)، وعلاء كركوتي الشريك المؤسس في مركز السينما العربية. مدة العرض التقديمي ساعة، وسوف يتخلله فقرة مفتوحة لمشاركة الحضور، على أن يكون الموعد النهائي للتسجيل، السبت.

لحضور العرض التقديمي، يجب التسجيل من هنا.

ومنذ 2016، يحرص مركز السينما العربية على أن يفتح باب التقديم للمنتجين العرب من أجل المشاركة في فعاليات روتردام لاب الذي يُقام ضمن روتردام للمحترفين. أسهم مركز السينما العربية في مشاركة 13 منتجا من 7 دول عربية، هم رامي عليان وآية البلوشي وإيلي كمال ودينا حرب وأمير الشناوي وخديجة قدسي وكريم رحباني ومحمد الحمود ورند البيروتي ومحمد العمدة وبكر الدحيم وسوسن يوسف ورشا حسني.