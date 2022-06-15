Atwasat

شراكة بين متحف كابوديمونتي الإيطالي واللوفر الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 02:40 مساء
شراكة بين متحف كابوديمونتي الإيطالي واللوفر الفرنسي
عدد من الزوار أمام متحف اللوفر في باريس، 29 أبريل 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

يستضيف متحف اللوفر في باريس سنة 2023 نحو 60 عملًا من متحف كابوديمونتي بمدينة نابولي الإيطالية، بموجب شراكة «حصرية» موقعة بين المؤسستين، وفق ما أعلنت، الثلاثاء، مديرة المتحف الفرنسي لورانس دي كار.

وقالت دي كار لوسائل الإعلام مع مدير متحف كابوديمونتي سيلفان بيلنجيه «إنه حدث استثنائي! سنستضيف العام 2023 أجمل روائع متحف كابوديمونتي التي ستتحاور مع تلك الموجودة في متحف اللوفر، داخل المتحف نفسه»، وفق «فرانس برس».

ستبقى هذه الأعمال في اللوفر ستة أشهر، من يونيو 2023 إلى يناير 2024.

وشاء الطرفان الإفادة من الفرصة المتمثلة في كون متحف كابوديمونتي مغلقًا في هذه الفترة من أجل تنفيذ أشغال فيه.

وقال بيلينجيه «بدلًا من ترك هذه الكنوز تنام، رأينا ضرورة أن يفيد منها زوار متحف اللوفر الفرنسيون والمنتمون إلى مختلف الجنسيات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأوجلي: الجزائر وتونس الأقرب لاستضافة دوري التتويج الليبي عن مصر والمغرب.. والإعلان الرسمي السبت المقبل

الأوجلي: الجزائر وتونس الأقرب لاستضافة دوري التتويج الليبي عن مصر والمغرب.. ...
«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة بسكويت قادمة من السعودية

«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة بسكويت قادمة من السعودية
شاهد في «اقتصاد بلس»: ترتيب ليبيا في مؤشر الفساد للعام 2021

شاهد في «اقتصاد بلس»: ترتيب ليبيا في مؤشر الفساد للعام 2021
هزيمة تاريخية مهينة للمنتخب الإيطالي على يد نظيره الألماني

هزيمة تاريخية مهينة للمنتخب الإيطالي على يد نظيره الألماني
منتخب كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم 2022

منتخب كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم 2022
المفوضية الأوروبية تقدم تمويلا للسلطة الفلسطينية بعد إصلاح التعليم ومحتوى المناهج

المفوضية الأوروبية تقدم تمويلا للسلطة الفلسطينية بعد إصلاح التعليم ومحتوى ...
منشور جديد عن «ديربي العاصمة»: قمة الأهلي طرابلس والاتحاد الجمعة على ملعب الجميل بتحكيم أجنبي

منشور جديد عن «ديربي العاصمة»: قمة الأهلي طرابلس والاتحاد الجمعة على ملعب الجميل...
«إنستغرام» تتيح للأهل الرقابة على حسابات أبنائهم القصَّر

«إنستغرام» تتيح للأهل الرقابة على حسابات أبنائهم القصَّر
أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية

أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية
فوز طائرة المروج والأهلي بنغازي.. والسويحلي في الصدارة

فوز طائرة المروج والأهلي بنغازي.. والسويحلي في الصدارة
توقيت واحد لإقامة مباريات الأسبوع التاسع للدوري الليبي الممتاز.. 27 يونيو

توقيت واحد لإقامة مباريات الأسبوع التاسع للدوري الليبي الممتاز.. 27 يونيو
«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة

«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة
«حملة دولية»: العالم ينفق بشكل متزايد على تطوير السلاح النووي

«حملة دولية»: العالم ينفق بشكل متزايد على تطوير السلاح النووي
«رويترز»: عون أكد تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا

«رويترز»: عون أكد تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا
كيليني ينتقل إلى الدوري الأميركي

كيليني ينتقل إلى الدوري الأميركي
شاهد في «اقتصاد بلس»: حالات التسمم الغذائي في ليبيا.. خطر محدق للمواطنين

شاهد في «اقتصاد بلس»: حالات التسمم الغذائي في ليبيا.. خطر محدق للمواطنين
«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بعد تعديلها

«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بعد تعديلها
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي

النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
نجوم هوليوود يطالبون بزيادة المسؤولية في تصوير الأسلحة
نجوم هوليوود يطالبون بزيادة المسؤولية في تصوير الأسلحة
أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية
أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات ...
اتهام طليق بريتني سبيرز بمطاردتها خلال حفل زفافها
اتهام طليق بريتني سبيرز بمطاردتها خلال حفل زفافها
معرض عن المغني الفرنسي جوني هاليداي ينطلق في بروكسل
معرض عن المغني الفرنسي جوني هاليداي ينطلق في بروكسل
«مسار إجباري» تحيي أولى حفلاتها الغنائية في السعودية الإثنين
«مسار إجباري» تحيي أولى حفلاتها الغنائية في السعودية الإثنين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هيئة المحلفين في النزاع القضائي بين جوني ديب وأمبير هيرد تتوصل إلى قرار
هيئة المحلفين في النزاع القضائي بين جوني ديب وأمبير هيرد ......
بالفيديو .. مقنع يرشق لوحة «الموناليزا» بقالب حلوى
بالفيديو .. مقنع يرشق لوحة «الموناليزا» بقالب حلوى...
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم...
جوني ديب مرحبا بالحكم الصادر في قضية التشهير: «المحكمة أعادت لي حياتي»
جوني ديب مرحبا بالحكم الصادر في قضية التشهير: «المحكمة أعادت......
هيئة محلفين أميركية تدين أمبير هيرد بتهمة التشهير بجوني ديب وإلزامها بدفع 15 مليون دولار تعويضا
هيئة محلفين أميركية تدين أمبير هيرد بتهمة التشهير بجوني ديب ......
المزيد
مركز السينما العربية يقدم دليل صناع الأفلام للمشاركة في «روتردام» و«هوبرت بالز»
مركز السينما العربية يقدم دليل صناع الأفلام للمشاركة في ......
شراكة بين متحف كابوديمونتي الإيطالي واللوفر الفرنسي
شراكة بين متحف كابوديمونتي الإيطالي واللوفر الفرنسي...
«الشاطئ الرابع» في ضيافة الجمعية الليبية للآداب
«الشاطئ الرابع» في ضيافة الجمعية الليبية للآداب...
«مسار إجباري» تحيي أولى حفلاتها الغنائية في السعودية الإثنين
«مسار إجباري» تحيي أولى حفلاتها الغنائية في السعودية الإثنين...
معرض عن المغني الفرنسي جوني هاليداي ينطلق في بروكسل
معرض عن المغني الفرنسي جوني هاليداي ينطلق في بروكسل...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط