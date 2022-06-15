شراكة بين متحف كابوديمونتي الإيطالي واللوفر الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط

يستضيف متحف اللوفر في باريس سنة 2023 نحو 60 عملًا من متحف كابوديمونتي بمدينة نابولي الإيطالية، بموجب شراكة «حصرية» موقعة بين المؤسستين، وفق ما أعلنت، الثلاثاء، مديرة المتحف الفرنسي لورانس دي كار.

وقالت دي كار لوسائل الإعلام مع مدير متحف كابوديمونتي سيلفان بيلنجيه «إنه حدث استثنائي! سنستضيف العام 2023 أجمل روائع متحف كابوديمونتي التي ستتحاور مع تلك الموجودة في متحف اللوفر، داخل المتحف نفسه»، وفق «فرانس برس».

ستبقى هذه الأعمال في اللوفر ستة أشهر، من يونيو 2023 إلى يناير 2024.

وشاء الطرفان الإفادة من الفرصة المتمثلة في كون متحف كابوديمونتي مغلقًا في هذه الفترة من أجل تنفيذ أشغال فيه.

وقال بيلينجيه «بدلًا من ترك هذه الكنوز تنام، رأينا ضرورة أن يفيد منها زوار متحف اللوفر الفرنسيون والمنتمون إلى مختلف الجنسيات».