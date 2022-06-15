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«مسار إجباري» تحيي أولى حفلاتها الغنائية في السعودية الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 12:10 مساء
«مسار إجباري» تحيي أولى حفلاتها الغنائية في السعودية الإثنين
الملصق الدعائي لحفل «مسار إجباري» في مدينة جدة السعودية (خاص لـ بوابة الوسط)
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تستعد فرقة «مسار إجباري» لإحياء أولى حفلاتها في السعودية، والمقرر لها، الإثنين المقبل، بمدينة جدة.

وتطل «مسار إجباري» على جمهورها السعودي من خلال مشاركتها في فعاليات موسم حفلات جدة التاريخية عبر سهرة غنائية يحتضنها مسرح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وتحتفل خلالها بالعرض الأول لأحدث أغنيات ألبومها الجديد «نص الحاجات».

وتأتي هذه الإطلالة في مستهل جولة حفلات «مسار إجباري» بالعالم العربي التي تعقب نجاح أولى جولاتها الأوروبية منذ أيام، أحيت خلالها أربع حفلات متتالية بين برلين وباريس وبروكسل وجنت في بلجيكا، وفقا لبيان.

وتعقب هذه الحفلات إطلاق «مسار إجباري» لأولى أغنيات ألبومها الرابع «نص الحاجات»، والتي عادت خلالها للساحة الفنية بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات منذ ظهور ألبومها الأخير «الألبوم»، وتسعى لإطلاق أغانيه بشكل فردي على مدار العام بعد إصدار كليب أغنية الألبوم الرئيسية «نص الحاجات».

«مسار إجباري» تعد من أهم وأقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عاما، حصيلتها ثلاثة ألبومات، «إقرا الخبر» و«تقع وتقوم» و«الألبوم»، ومن أبرز أغنياتها «نهايات الحكاوي» و«شيروفوبيا» و«صباحك»، وانتهت أخيرا من تسجيل ألبومها الرابع.

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