معرض عن المغني الفرنسي جوني هاليداي ينطلق في بروكسل

القاهرة - بوابة الوسط

يُقام في بروكسل من ديسمبر المقبل إلى يونيو 2023 معرض كبير مخصص لمغني الروك الفرنسي الراحل جوني هاليداي يتضمن عروضا غامرة، يسبق معرضا مماثلا تستضيفه باريس العام 2024، على ما أعلنت أرملته ليتيسيا، الثلاثاء.

وأصدرت ليتيسيا هاليداي الشريكة في إنتاج هذاالمعرض الذي استغرق التحضير له سنتين والبالغة موازنته 12 مليون يورو، بيانا قالت فيه: «واجبي الذي أوكله إلي جوني يتمثل في إحياء أعماله، بحيث تستمر في مرافقة ملايين المعجبين، والأجيال الجديدة»، وفق «فرانس برس».

وأضافت «آمل في أن يتمكن الجميع من التعرف على ما كانه جوني أو إعادة اكتشافه، من خلال هذه الرحلة عبر الزمن، وبفضل تجربة عاطفية تشغل مختلف الحواس».

ويهدف المعرض خصوصا من خلال 12 فصلا إلى «إحياء أجواء حفلاته الموسيقية».

وسيجمع عمل تجهيزي عددا من الآت الغيتار الخاصة بجوني هاليداي، وأزياء كان يرتديها على المسرح، ودراجاته النارية الأربع الأخيرة ومئات المقتنيات الشخصية التي لم يسبق أن عُرضت. كذلك سيقام نموذج لغرفة جوني عندما كان مراهقا.

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وسيقام المعرض بداية في قصر المعارض ببروكسل من 20 ديسمبر إلى 15 يونيو 2023، ثم ينتقل إلى مركز المعارض في بورت دو فرساي بباريس اعتبارا من يناير 2024.

وتوقع المنظمون 1.2 مليون زائر، وينظرون في إمكان إقامة المعرض بمدن فرنسية أخرى بعد بروكسل وباريس.

وتوفي هاليداي بمرض السرطان في 5 ديسمبر 2017. وفي سبتمبر 2021، بعد أربع سنوات على اختفائه، وجهت باريس تحية إلى المغني من خلال حفلة موسيقية تذكاري في بيرسي، بعد تدشين تمثال وساحة باسمه.