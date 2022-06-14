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اتهام طليق بريتني سبيرز بمطاردتها خلال حفل زفافها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 05:03 مساء
اتهام طليق بريتني سبيرز بمطاردتها خلال حفل زفافها
المغنية بريتني سبيرز وخطيبها سام أصغري في كاليفورنيا، 22 يوليو 2019 (أ ف ب)
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اتهمت محكمة أميركية زوج بريتني سبيرز السابق، الإثنين، بارتكاب جناية مطاردة بعد محاولته اقتحام حفل زفاف أميرة البوب في جنوب كاليفورنيا، في خطوة نقلها ببث حي عبر «إنستغرام».

كانت سبيرز وشريكها سام أصغري يستعدان للزواج، الخميس، في منزلها في ثاوزند أوكس بولاية كاليفورنيا، عندما توقفت الإجراءات بسبب محاولة جيسون ألن ألكساندر، صديق الطفولة للمغنية البالغة 40 عاما التي تزوجته لفترة وجيزة جدا العام 2004، اقتحام الحدث، ما استدعى تدخل الشرطة، وفق «فرانس برس».

وبحسب وثائق قضائية صادرة عن محكمة مقاطعة فينتورا، اتُهم ألكساندر بارتكاب جناية مطاردة، فضلا عن تهم التعدي على ممتلكات الغير والتخريب والضرب.

ودفع زوج سبيرز السابق المتحدر من لويزيانا والبالغ 40 عاما، والذي مثل أمام المحكمة عبر تطبيق «زوم» من السجن، ببراءته في التهم الموجهة إليه. وأصدر القاضي أمرا يفرض على ألكسندر البقاء على بعد 100 ياردة (91,4 مترا) من سبيرز.

كما تم تحديد الكفالة بمبلغ مئة ألف دولار، ومن المقرر عقد جلسة الاستماع التالية، الأربعاء.

وأبدى محامي سبيرز ماثيو روزينغارت للصحفيين «سروره» بالطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع تسلل ألكسندر إلى حفلة الزفاف.

وقال روزينغارت خارج قاعة المحكمة «هذا أمر خطير.. لقد كان تسللا كما رأينا جميعا بشكل صادم».

لم تتم متابعة حفل زفاف سبيرز على أصغري على نطاق واسع، إذ أن أخبار المناسبة لم تُنشر سوى قبل ساعات فقط من الموعد.

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حضر الزفاف كوكبة من النجوم والمشاهير مثل مادونا وسيلينا غوميز ودرو باريمور وباريس هيلتون ودوناتيلا فيرساتشي التي صممت فستان الزفاف.

في نوفمبر، أنهى قاضٍ من لوس أنجليس وصاية مثيرة للجدل على النجمة تولاها والد سبيرز الذي كان يدير حياتها وممتلكاتها التي تُقدر بملايين الدولارات مدى 13 عاما.

وقالت المغنية إن والدها جيمي سبيرز منعها من إزالة لولب رحمي على الرغم من رغبتها في إنجاب المزيد من الأطفال، وهو ادعاء نفاه الوالد.

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