هاني لاشين رئيسا للجنة تحكيم «ممدوح الليثي» بـ«الإسكندرية السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط

قررت إدارة مهرجان «الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط» برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، اختيار المخرج هاني لاشين لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الكاتب ممدوح الليثي للسيناريو، ويشارك في عضويتها المخرح هالة خليل والكاتب عاطف بشاي، وذلك خلال الدورة الثامنة والثلاثين للمهرجان والتي تقام في الفترة من 5 - 10 أكتوبر المقبل.

المسابقة ينظمها المهرجان منذ العام 2014 بشكل سنوي وتمنح للفائزين ثلاثة جوائز قيمتها 40 ألف جنيه مقدمة من الإعلامي عمرو الليثي نجل الكاتب الراحل ممدوح الليثي، وفقا لبيان.

ويستمر تقديم السيناريوهات حتي نهاية شهر يوليو المقبل، وتوزع الجوائز في حفل افتتاح المهرجان الذي يعقد بمكتبة الإسكندرية حيث يقوم الدكتور عمرو الليثي بتسليم الجوائز المادية للفائزين بعد إعلان اللجنة لها.