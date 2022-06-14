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إصابة ميك جاغر بـ«كوفيد» تطيح بحفلة «رولينغ ستونز» في أمستردام

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 12:20 مساء
إصابة ميك جاغر بـ«كوفيد» تطيح بحفلة «رولينغ ستونز» في أمستردام
فرقة «رولينغ ستونز» خلال حفلة في ميامي، 30 أغسطس 2021 (أ ف ب)
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أصيب نجم الروك ميك جاغر (78 عاما) بـ«كوفيد-19»، ما أدى إلى إلغاء حفل لـ«رولينغ ستونز» كان مقررا، الإثنين، في أمستردام، على ما أعلن المنظمون والفرقة الموسيقية، متعهدين بالإعلان عن موعد جديد.

وأعلن المنظمون على موقعهم الإلكتروني أنه «تم تشخيص إصابة المغني ميك جاغر بكوفيد-19، وهو ترك القاعة مريضا». وأضاف هؤلاء «ألغيت حفلة الليلة» في قاعة «يوهان كرويف أرينا» في أمستردام، وفق «فرانس برس».

وقدم ميك جاغر اعتذارا عبر حسابه على «تويتر» بسبب اضطراره لإلغاء الحفلة «قبل وقت قصير للغاية» من موعدها، واعدا بتحديد موعد جديد في أقرب وقت ممكن.

وقالت الفرقة على حسابها على «تويتر»، «يجب أن تكون سلامة الجمهور والموسيقيين الآخرين وفريق الجولة أولوية». وستظل التذاكر المشتراة صالحة للحفلة بموعدها الجديد.

دلالات رمزية
بدأت فرقة «رولينغ ستونز» جولة أوروبية في بداية يونيو بمدريد للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيسها، على أن تنتهي في 31 يوليو بعد 14 حفلة موسيقية في عشر دول. وتشمل الجولة خصوصا ميلانو ولندن وبروكسل وليفربول، حيث لم تقدم الفرقة أي عرض منذ 50 عاما.

ويحدد العارفون في تاريخ الفرقة نشأة «رولينغ ستونز» في يوليو 1962 حين قدمت أول عرض لها في ماركي بالعاصمة البريطانية لندن.

وتحمل سنة 2022 دلالات رمزية كثيرة لفرقة «رولينغ ستونز»، إذ تصادف أيضا الذكرى الخمسين لصدور أحد أشهر ألبوماتها «Exile on main street».

وتقام هذه الجولة من دون تشارلي واتس، عازف الدرامز التاريخي الذي توفي العام 2021، وحل محله الوافد الجديد إلى الفرقة ستيف جوردان.

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