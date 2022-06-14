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سجن كاتبة مقال «كيف تقتلين زوجك» لإدانتها بقتل زوجها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 10:11 صباحا
سجن كاتبة مقال «كيف تقتلين زوجك» لإدانتها بقتل زوجها
شخص يستخدم آلة كاتبة في مدينة كالي الكولومبية في الأول من سبتمبر 2021 (أ ف ب)
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تنفذ صاحبة مقال «كيف تقتلين زوجك»، حاليا، حكما بالسجن مدى الحياة إثر إدانتها بقتل زوجها.

وسيتعين على الروائية الأميركية، نانسي كرامبتون بروفي، الانتظار ما لا يقل عن 25 عاما قبل أن تتمكن من التقدم بطلب للإفراج المشروط، على ما أوضح لها قاض في محكمة بولاية أوريغون في شمال غرب الولايات المتحدة، وفق «فرانس برس».

ودينت الكاتبة التي صدرت لها روايات عاطفية تحمل عناوين مثيرة مثل «الجحيم في القلب» أو «الزوج السيئ»، في 25 مايو بقتل زوجها دانييل بروفي بإطلاق النار عليه في يونيو 2018 في كلية للطهو حيث كان يعمل.

 مسرح الجريمة
نفت كرامبتون بروفي خلال محاكمتها التهمة، قائلة إن وجودها في مسرح الجريمة، بحسب ما أظهرت لقطات كاميرا مراقبة في المكان، كان بهدف الاستلهام في كتاباتها.

كما زعمت أن مسدسا مفقودا تعتقد الشرطة أنه سلاح الجريمة، تم شراؤه في إطار التحضير لكتابة رواية، ونفت أن تكون مئات آلاف الدولارات التي كانت ستكسبها من عقود التأمين شكلت دافعا للقتل.

وأوقفت كرامبتون بروفي في سبتمبر 2018، وهي لا تزال محتجزة منذ ذلك الحين.

وتشرح كرامبتون بروفي في مقالتها «كيف تقتلين زوجك» التي لا تزال متاحة بسهولة على الإنترنت، طرق التخلص من الزوج غير المرغوب فيه ودوافعه.

ويشمل ذلك المكاسب المالية واستخدام سلاح ناري، رغم إشارة المقالة إلى أن البنادق «تثير الضجة والفوضى وتتطلب بعض المهارة».

الروائية الأميركية، نانسي كرامبتون بروفي (الإنترنت)
الروائية الأميركية، نانسي كرامبتون بروفي (الإنترنت)
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