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يتضمن قبلة بين امرأتين.. منع عرض «لايت يير» في الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 02:44 مساء
يتضمن قبلة بين امرأتين.. منع عرض «لايت يير» في الإمارات
الممثل الأميركي كريس إيفانز في العرض الأول لفيلم «لايت يير» في لوس أنجليس في 8 يونيو 2022 (أ ف ب)
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منعت الإمارات عرض فيلم «لايت يير» من إنتاج «بيكسار» الأميركية، في دور السينما المحلية، لكونه يتضمن مشهد قبلة مثلية بين امرأتين.

وأعلن مكتب تنظيم الإعلام في الإمارات في تغريدة على تويتر «عدم منح فيلم الرسوم المتحركة» المقرر طرحه في دور السينما ابتداء من 16 يونيو، «تصريح العرض في جميع دور السينما في الإمارات، وذلك لمخالفته معايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة».

وقال المكتب إنه يؤكد «التزام كافة الأفلام في دور السينما بالدولة للمتابعة والتقييم قبل موعد عرضه للجمهور لضمان سلامة المحتوى المتداول وفق التصنيف العمري الملائم».

ولم يرد المكتب بصورة فورية على طلب وكالة فرانس برس التعليق على سبب منع الفيلم الذي تنتشر لافتات إعلانية له على طرق دبي.

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ويتناول الفيلم قصة باز، رائد الفضاء الشجاع في سلسلة «توي ستوري»، والذي وضع كريس إيفانز صوته عليه. ويشعر باز في الفيلم بالذنب بعدما تسبب في غرق زملائه، وهم من حماة الفضاء، على كوكب معاد.

ويأتي هذا القرار بعد ستة أشهر على إعلان الإمارات أنها لن تفرض رقابة على الأفلام التي تُعرض في دور السينما المحلية، على أن يتم إدراج «+21 عاما» (أي أن الفيلم مناسب لمن هم في الحادية والعشرين وما فوق)، ضمن التصنيفات العمرية لتنبيه المشاهدين الراغبين بمشاهدة أفلام بنسختها الأصلية.

ولم تعلن السعودية حتى الآن إن كان سيتم عرض الفيلم في صالاتها، بينما أكد موظفون في شركتي السينما الرئيسيتين في المملكة لوكالة فرانس برس أن الفيلم ليس مدرجا في العروض المقبلة.

وكانت السعودية طلبت في أبريل الماضي من ديزني إزالة «إشارة إلى مجتمع المثليين» من فيلم «دكتور سترينج» من إنتاج استوديوهات «مارفل» لكي تسمح بعرضه في دور السينما في المملكة المحافظة. ولم يُعرض الفيلم في الصالات السعودية في نهاية المطاف.

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