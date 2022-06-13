Atwasat

مايكل جاكسون يربح جائزة «توني» في برودواي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 01:26 مساء
مايكل جاكسون يربح جائزة «توني» في برودواي
أريانا ديبوز مقدمة حفل «توني أووردز» بنسخته الخامسة والسبعين في قاعة «راديو سيتي ميوزيك هال» في نيويورك في 12 يونيو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

في نسخة أعادت الزخم لهذا الحدث بعد الجائحة، فازت مسرحية عن مصرف «ليمان براذرز» وعملان استعراضيان أحدهما عن مايكل جاكسون، الأحد بجوائز «توني أووردز».

وأقيمت هذه المكافآت التي توصف بأنها «أوسكار المسرح»، بدورتها الخامسة والسبعين ونُقلت على قناة «سي بي اس»، متوجة موسما شهد تجددا للمسارح في العاصمة الثقافية الأميركية التي استأنفت نشاطها خلال الخريف الفائت بعد إغلاق استمر 18 شهرا بسبب «كوفيد-19»، وفق «فرانس برس».

وفي مدينة وول ستريت، هيمنت على الاحتفال مسرحية عن الأسواق المالية تحمل اسم «ذي ليمان تريلوجي»، إذ فازت بخمس جوائز بينها عن فئة أفضل مسرحية وأفضل ممثل (سايمن راسل بيل) وأفضل مخرج مسرحي (سام مينديس).

جوائز توني
وتروي مسرحية الإيطالي ستيفانو ماسيني المسيرة الطويلة لمصرف «ليمان براذرز» الأميركي الذي تأسس في منتصف القرن التاسع عشر على يد ثلاثة أشقاء مهاجرين من ألمانيا، وصولا إلى سقوطه المدوي سنة 2008 والذي شكل شرارة أزمة مالية عالمية.

كذلك، نالت مسرحية «إم جي ذي ميوزيكل» عن سيرة مايكل جاكسون أربع جوائز بينها أفضل ممثل في مسرحية استعراضية لمايلز فروست البالغ 22 عاما. وقد كان لاثنين من أبناء النجم الذي توفي سنة 2009 عن 50 عاما، وهما باريس وبرينس جاكسون، ظهور خلال المسرحية التي أثارت استياء لدى ورثة المغني فضلا عن آراء متضاربة لدى النقاد.

وبعدما كانت الأوفر حظا للفوز إثر نيلها 11 ترشيحا، اقتصرت حصيلة مسرحية «إيه ستراينج لوب» على جائزتي «توني» بينهما المكافأة الأبرز عن فئة أفضل مسرحية استعراضية، إضافة إلى جائزة أفضل موسيقى لمؤلفها مايكل ر. جاكسون الذي لا يرتبط بأي صلة مع «ملك البوب» الراحل.

مايكل جاكسون
تروي المسرحية الاستعراضية المشكلات التي يواجهها رجل أسود مثلي، يعمل في مسرح ويطمح لأن يصبح كاتبا في برودواي.

وقال مايكل ر. جاكسون بتأثر ظاهر وسط تصفيق الحاضرين «كنت أشعر بأن أحدا لا يراني أو يسمعني أو يفهمني. أردت أن أشيد قارب نجاة لي، كرجل أسود مثلي».

ولدى وصولها إلى قاعة مسرح «راديو سيتي ميوزيك هال»، أعربت أريانا ديبوز التي حازت جائزة أوسكار عن دورها في فيلم «ويست سايد ستوري»، عن «اعتزازها» بجهود برودواي للانفتاح أكثر على التنوع، حسب «فرانس برس».

وبعد الجائحة ووفاة الأميركي الأسود جورج فلويد على يد الشرطة في مايو 2020، ما أشعل موجة احتجاجات واسعة ضد العنصرية في الولايات المتحدة، أعادت برودواي فتح أبوابها في خريف 2021 مع سبع مسرحيات أو أعمال استعراضية كتبها مؤلفون سود، في سابقة من نوعها.

- «فرح وحزن» على خشبات برودواي

وقال المغني والممثل داريوس دو هاس، أحد مؤسسي مجموعة «بلاك ثياتر يونايتد» المنادية بمزيد من التنوع في المسارح الأميركية، «ثمة تقدم في هذا المجال لكن الجهود يجب أن تتواصل».

ورأى أن «المنتجين وأصحاب المسارح فتحوا أعينهم ورأوا أنهم ليسوا قادرين فحسب على طرح قصص تعكس مزيدا من التنوع في برودواي، بل يمكن لذلك أن يرتد إيجابا عليهم من الناحية الاقتصادية».

وتشكل مسارح برودواي الـ41 المجاورة لساحة تايمز سكوير الشهيرة، أحد أبرز عناصر الجذب السياحي في نيويورك وأحد أهم محركاتها الثقافية والاقتصادية والسياحية. وقبل الجائحة، كانت إيرادات هذه المسارح تتخطى بسهولة 30 مليون دولار أسبوعيا، وصولا حتى إلى 50 مليونا خلال أسبوع عيد الميلاد.

وشهد موسم 2021-2022 اضطرابات، لكن مع ذلك استعادت برودواي جماهيرها، إذ استقطبت هذه المسارح 230 ألف متفرج الأسبوع الماضي (فيما كان العدد في الأسبوع عينه من 2019 يقرب من 300 ألف).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين

شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين
كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا

كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا
«حراك الفرصة الأخيرة»: لقاء القاهرة الفرصة الأخيرة لإنقاذ ليبيا والذهاب إلى الانتخابات

«حراك الفرصة الأخيرة»: لقاء القاهرة الفرصة الأخيرة لإنقاذ ليبيا والذهاب إلى ...
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية

شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية
سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» السابقة في روسيا تعود بنسخة محلية.. ما هو الاسم الجديد؟

سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» السابقة في روسيا تعود بنسخة محلية.. ما هو الاسم الجديد؟
ظروف عودة الصورة

ظروف عودة الصورة
الصين «ستقاتل حتى النهاية» لمنع استقلال تايوان

الصين «ستقاتل حتى النهاية» لمنع استقلال تايوان
عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ديربي طرابلس ودوري الصعود للممتاز

عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ديربي طرابلس ودوري الصعود للممتاز
«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يمهل وزيري الدفاع والداخلية 72 ساعة لتقديم تقريرهما عن اشتباكات طرابلس

«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يمهل وزيري الدفاع والداخلية 72 ساعة لتقديم ...
صوان: حكومة الدبيبة أغدقت المال على الميليشيات ومنحتها الشرعية وعقدت الوضع

صوان: حكومة الدبيبة أغدقت المال على الميليشيات ومنحتها الشرعية وعقدت الوضع
أستراليا تدفع 555 مليون يورو تعويضا لفسخ صفقة الغواصات مع فرنسا

أستراليا تدفع 555 مليون يورو تعويضا لفسخ صفقة الغواصات مع فرنسا
التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان

التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان
رئيسة بوليفيا السابقة تقضي 10 سنوات في سجن للنساء

رئيسة بوليفيا السابقة تقضي 10 سنوات في سجن للنساء
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»

«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
هل توجد مخازن لفيروس جدري القرود؟

هل توجد مخازن لفيروس جدري القرود؟
كاركاتير خيري - سلاح بعيد المدى

كاركاتير خيري - سلاح بعيد المدى
«جيمس ويب» تعرّض لاصطدام نيزكي.. هل يؤثر فيه؟

«جيمس ويب» تعرّض لاصطدام نيزكي.. هل يؤثر فيه؟
جريدة «الوسط»: جمود في الداخل وغموض في الخارج حول مصير العملية السياسية

جريدة «الوسط»: جمود في الداخل وغموض في الخارج حول مصير العملية السياسية
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
توقيف شبكة لبيع تذاكر دخول مستعملة لمتحف اللوفر
توقيف شبكة لبيع تذاكر دخول مستعملة لمتحف اللوفر
العبارة يحاضر عن المسرح المدرسي بـ«تقنيات الفنون»
العبارة يحاضر عن المسرح المدرسي بـ«تقنيات الفنون»
السينما تعيد «اكتشاف بيروت ما قبل الحرب»
السينما تعيد «اكتشاف بيروت ما قبل الحرب»
محمد النعاس في ضيافة «بيت الرواية» بتونس
محمد النعاس في ضيافة «بيت الرواية» بتونس
إطلالة مميزة لإلتون جون في حفلة باريسية
إطلالة مميزة لإلتون جون في حفلة باريسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)
محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي ......
هيئة المحلفين في النزاع القضائي بين جوني ديب وأمبير هيرد تتوصل إلى قرار
هيئة المحلفين في النزاع القضائي بين جوني ديب وأمبير هيرد ......
بالفيديو .. مقنع يرشق لوحة «الموناليزا» بقالب حلوى
بالفيديو .. مقنع يرشق لوحة «الموناليزا» بقالب حلوى...
جوني ديب مرحبا بالحكم الصادر في قضية التشهير: «المحكمة أعادت لي حياتي»
جوني ديب مرحبا بالحكم الصادر في قضية التشهير: «المحكمة أعادت......
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم...
المزيد
يتضمن قبلة بين امرأتين.. منع عرض «لايت يير» في الإمارات
يتضمن قبلة بين امرأتين.. منع عرض «لايت يير» في الإمارات...
مايكل جاكسون يربح جائزة «توني» في برودواي
مايكل جاكسون يربح جائزة «توني» في برودواي...
القديس أنطونيوس يطل مجددا على لشبونة
القديس أنطونيوس يطل مجددا على لشبونة...
إطلالة مميزة لإلتون جون في حفلة باريسية
إطلالة مميزة لإلتون جون في حفلة باريسية...
محمد النعاس في ضيافة «بيت الرواية» بتونس
محمد النعاس في ضيافة «بيت الرواية» بتونس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط