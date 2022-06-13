القديس أنطونيوس يطل مجددا على لشبونة

القاهرة - بوابة الوسط

بعد إلغائها لعامين جراء الجائحة، استؤنفت احتفالات عيد القديس أنطونيوس في لشبونة، الأحد.

وعمت شوارع العاصمة البرتغالية الرقصات الشعبية، وانتشرت فيها رائحة السردين المشوي، وفق «فرانس برس».

وتنافس نحو 20 حيا ضمن مسابقة تحيي مواكب راقصة فيها استعراضات حتى وقت متأخر من الليل في شارع الحرية الشهير وسط العاصمة.

لشبونة كانت تنظر

وقالت فانيسا روشا، وهي مصممة رقص ومشاركة على غرار نحو خمسين شخصا في الموكب الراقص الخاص بحي ألفاما، «إن لشبونة بأكملها كانت تنتظر هذه الاحتفالات! ونتطلع إلى الاحتفال في الشوارع».

ومن بين العادات الأخرى التي تتضمنها هذه الاحتفالات، حفل زفاف جماعي لـ16 ثنائيا يُقام الإثنين، وهو اليوم الذي يُصادف فيه عيد القديس أنطونيوس، في كاتدرائية لشبونة، تكريما لقديس يُعتبر شفيعا للمدينة.

وعلى غرار ما كان يحصل سنويا قبل الجائحة، ينظم كل حي احتفالات طيلة شهر يونيو، عادة ما يشارك فيها نحو مليون شخص

وقال ديوغو مورا، وهو نائب رئيس البلدية ويتولى الشؤون الثقافية، إن هذه الاحتفالات «تشكل حدثا بارزا لسكان لشبونة وأفضل دعاية لها».

وتُقام هذه الاحتفالات من دون فرض أي تدابير صحية، فيما توصي السلطات فقط بوضع الكمامة في التجمعات الكبيرة.

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وكانت البرتغال ألغت إلزامية وضع الكمامة في الأماكن المغلقة نهاية أبريل، وشهدت منذ ذلك الوقت ارتفاعا في الإصابات الجديدة بالمتحورة أوميكرون BA-5.

وذكرت المديرية العامة للصحة في أحدث تقرير أسبوعي لها نشرته الجمعة أن البرتغال، وهي حاليا ثاني بلد عالميا من حيث عدد الإصابات بعد تايوان، سجلت «خلال الأسابيع الأخيرة تبدلا عكسيا في الاتجاه المتزايد للإصابات».