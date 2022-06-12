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محمد النعاس في ضيافة «بيت الرواية» بتونس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 يونيو 2022, 05:13 مساء
محمد النعاس في ضيافة «بيت الرواية» بتونس
محمد النعاس (الإنترنت)
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ينظم بيت الرواية التونسي لقاءً خاصًا، يستضيف فيه الروائي الليبي محمد النعاس، الفائز بالنسخة الأخيرة من جائزة البوكر العربية.

وسيقدم اللقاء الروائي التونسي محمد عيسى المؤدب، الأربعاء 15 يونيو، في مقر بيت الرواية بالعاصمة تونس.

وفاز النعاس بالجائزة العالمية للرواية العربية عن روايته «خبز على طاولة الخال ميلاد»، في مايو الماضي.

ترجمة الرواية
وخلال فعالية نُظِّمت في أبوظبي، كشف رئيس لجنة التحكيم، شكري المبخوت اسم الرواية الفائزة بالجائزة والصادرة عن «رشم للنشر والتوزيع»، والتي حصل محمد النعّاس بموجبها على الجائزة النقدية البالغة قيمتها 50 ألف دولار أميركي، وضمان تمويل ترجمة روايته إلى اللغة الإنجليزية، إضافة إلى فرصة الترويج لروايته على المستوى العالمي وتحقيق زيادة في مبيعاتها، حسب موقع الجائزة على الإنترنت.

- بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد النعاس بالجائزة العالمية للرواية العربية

وتعد رواية «خبز على طاولة الخال ميلاد» فريدة من نوعها، وتقع أحداثها في ليبيا. في مجتمع القرية المنغلق، يبحث ميلاد عن تعريف الرجولة المثالي حسبما يراها مجتمعه، يفشل طوال مسار حياته في أن يكون رجلاً بعد محاولات عديدة، فيقرر أن يكون نفسه وأن ينسى هذا التعريف بعد أن يتعرف على حبيبته وزوجته المستقبلية زينب، يعيش أيامه داخل البيت يضطلع بأدوار خصّ المجتمع المرأة بها.

عن النعاس
محمد النعّاس قاص وكاتب صحفي ليبي من مواليد العام 1991. حصل على بكالورويس الهندسة الكهربائية من جامعة طرابلس، العام 2014، وصدر له «دم أزرق» (مجموعة قصصية) في العام 2020. «خبز على طاولة الخال ميلاد» (2021) هي روايته الأولى وكتبها في ستة أشهر أثناء فترة الحجر الصحي، عندما كان مقيمًا في مدينة طرابلس الليبية، تحت القصف وأخبار الموت عن المرض والحرب، وكانت كتابة الرواية «حصنه من الدخول إلى مرحلة الجنون» على حد تعبيره.

يعتبر النعّاس – وعمره 31 عامًا – ثاني أصغر كاتب فاز بالجائزة في تاريخها وأول كاتب ليبي. صدرت «خبز على طاولة الخال ميلاد» بدعم من مؤسسة آريتي الليبية.

محمد النعاس (الإنترنت)
محمد النعاس (الإنترنت)
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