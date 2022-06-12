توقيف شبكة لبيع تذاكر دخول مستعملة لمتحف اللوفر

القاهرة - بوابة الوسط

كشف مصدر شرطي، السبت، أن السلطات الفرنسية شنت حملة لوضع حد لعمليات بيع تذاكر دخول مستعملة إلى متحف اللوفر في باريس.

وأوقفت السلطات، الأربعاء، 14 عضوًا في شبكة تنشط في هذا المجال، حسب «فرانس برس».

وأوضحت جريدة «لو باريزيان» أن أعضاء الشبكة كانوا يستعيدون التذاكر الورقية أو الإلكترونية من الزوار الذين أنهوا جولتهم في المتحف ، ثم يعيدون بيعها بأكثر من سعر الشراء للسياح الذين ينتظرون دورهم في الطابور.

- النيابة العامة بنيويورك تصادر آثارا مصرية في «متروبوليتان»

وأعلن مصدر الشرطة أن العملية «أتاحت توقيف 14 شخصًا»، من بينهم ستة مقيمين بصورة غير شرعية.

واستقبل متحف اللوفر 2.8 مليون زائر العام 2021 ، بينما كان عدد زواره قبل جائحة «كوفيد-19» يبلغ نحو عشرة ملايين سنويًا.