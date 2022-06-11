النيابة تطلب سجن سارقي باب من مسرح باتاكلان

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت النيابة العامة الفرنسية ثمانية أشخاص، الجمعة، بسرقة باب تابع لمسرح باتاكلان، مطالبة بسجنهم بين 18 شهرًا وأربع سنوات.

ورسم على الباب المسروق الفنان البريطاني، بانكسي، لوحة تكريمًا للضحايا الذين سقطوا في هجمات باريس سنة 2015 التي استهدفت خصوصًا هذا المسرح، حسب «فرانس برس».

ويمثل أمام القضاء الفرنسي، منذ الأربعاء، ثمانية رجال تتراوح أعمارهم بين 31 و58 سنة لضلوعهم في عملية اختفاء باب خلفي تابع لمسرح باتاكلان في يناير 2019 مزين بلوحة تولى رسمها فنان الشارع البريطاني بانكسي.

الفتاة الحزينة

رُسمت «الفتاة الحزينة» في يونيو 2018 على باب أحد الممرات الذي فر عبره عدد كبير من رواد المسرح أثناء الهجوم الذي أسفر عن مقتل تسعين شخصًا في القاعة.

وقالت المدعية العامة فاليري كادينيان إن «السرقة لم تهدف إلى الإساءة للضحايا» بل «لتحقيق أرباح إذ إن السارقين يدركون أن قيمة الباب لا تُقدر بثمن»، لأن «أحد أبرز الفنانين في العالم رسم عليه» إضافة إلى أنه «يحمل رموزًا تتعلق بذكرى الضحايا».

وطلبت كادينيان السجن أربع سنوات وإصدار مذكرة احتجاز في حق فرانك أوبير وكيفن غادوش، إضافة إلى الحبس ثلاث سنوات لدانيس جيريزييه مع استمرار احتجازه.

- محطة ميلانو للقطارات تتحول إلى «عالم بانكسي»

واعترف الرجال الثلاثة بإقدامهم على سرقة الباب في عملية استمرت ثماني دقائق وحصلت بعيد الساعة الرابعة صباحًا في 26 يناير 2019، واستخدموا فيها جلاخة زاوية متصلة بمولد كهربائي ثُبت داخل شاحنة خُفيت لوحة تسجيلها.

وطالبت كادينيان لمهدي مفتاح الذي وُصف بأنه «الرأس المدبر» للعملية رغم أن تهمته تقتصر على التستر عن السرقة، السجن ست سنوات من بينها ثلاث سنوات سجن مع النفاذ بالإضافة إلى غرامة قدرها 150 ألف يورو.

وتشير «الأدلة كلها» إلى هذا الرجل (41 عامًا) وأصبح مليونيرًا سنة 2017 بعد فوزه باليانصيب، وكان نفى في شهادته أمام المحكمة إعطائه أمرًا بتنفيذ عملية السرقة.

الحبس أربع سنوات

طلبت المدعية العامة الحبس أربع سنوات من بينها سنتان سجنًا مع النفاذ الفعلي وغرامة بـ4500 يورو في حق رجل خامس ساعد في إيصال الباب إلى مهدي مفتاح الذي كان متواجدًا جنوب شرق البلاد، وفق «فرانس برس».

إلى ذلك، طلبت كادينيان السجن 3 سنوات من ضمنها 18 شهرًا حبسًا مع النفاذ و1500 يورو كغرامة في حق اثنين توليا نقل الباب إلى احد فنادق تورتوريتو الإيطالية.

وطلبت عقوبة السجن نفسها مصحوبة بغرامة قدرها خمسين ألف يورو في حق مالك الفندق الذي نقل الباب لاحقًا إلى مزرعة في سانت-أوميرو حيث عثرت الشرطة عليه في 10 يونيو 2020.

وسعى محامو الدفاع بدورهم للحصول على أحكام أخف، شاجبين لائحة الاتهامات التي وصفوها بالـ«كاريكاتورية»، وأشاروا إلى أن مرتكبي السرقة ليسوا بمحترفين ولم يكونوا على علم بالأهمية الرمزية التي يتمتع بها الباب. وأعلنت المحكمة أنها ستصدر حكمها في 23 يونيو.