إصابة جاستن بيبر بشلل في وجهه

القاهرة - بوابة الوسط

ألغى جاستن بيبر حفلتين موسيقيتين، كان مقررًا أن يحييهما في مدينة تورونتو الكندية، فيما كشف السبب في منشور عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام».

وقال المغني الكندي، الجمعة، إنه يعاني مرضًا نادرًا أدى إلى شلل في أحد جانبي وجهه، ما أجبره على إلغاء الحفلات المتبقية ضمن جولته، حسب «فرانس برس».

وقال النجم العالمي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في «إنستغرام» الذي يتابعه 240 مليون مستخدم «مرحبًا جميعًا (...) أعاني متلازمة رامسي-هانت، وهو ما تستطيعون ملاحظته على وجهي».

وتابع «أصيب هذا الجانب من وجهي بشلل كامل»، موضحًا أنه يعجز عن الرمش إلا عبر عين واحدة او الابتسام سوى من جهة معينة في فمه.

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وأضاف بيبر (28 سنة): «إذًا لأولئك الذين شعروا بإحباط جراء إلغاء حفلاتي التي كانت مرتقبة، فأنا لست قادرًا جسديًا على إحيائها. إن وضعي الصحي دقيق جدًا كما ترون».

وفيما كان مقررًا أن يحيي بيبر حفلتين في قاعة «ماديسون سكوير غاردن» الشهيرة بنيويورك يومي الإثنين والثلاثاء، ثم إكمال جولته بعدد من الحفلات في الولايات المتحدة قبل التوجه إلى أوروبا، لم يشر المغني إلى أي معلومة في شأن استئناف الجولة.

وكان بيبر أرجأ جولته الموسيقية مرتين بسبب الجائحة، وأثار إلغاء حفلات موسيقية له في تورونتو استياء بعض محبيه في مواقع التواصل.

وأفاد بيبر بأنه يُخضِع وجهه لتمارين معينة ويخصص وقتًا «ليرتاح ويسترخي ليعود بصحة جيدة».