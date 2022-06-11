Atwasat

فئة جديدة تضاف لجوائز «غرامي»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 يونيو 2022, 10:01 صباحا
فئة جديدة تضاف لجوائز «غرامي»
جوائز «غرامي» في نيويورك، 28 يناير 2018 (أ ف ب)
alwasat radio

أضافت «غرامي» فئة جديدة إلى مكافآتها، بجائزة لأفضل موسيقى تصويرية لألعاب الفيديو.

والخطوة، التي أعلنت الأربعاء، تشكل اعترافا بهذا القطاع، وتعكس سعي أبرز جوائز الصناعة الموسيقية في الولايات المتحدة إلى التنوع، وفق «فرانس برس».

وستكون جائزة «أفضل موسيقى تصويرية لألعاب الفيديو والوسائط التفاعلية الأخرى» واحدة من خمس فئات جديدة ستُعتمد للمرة الأولى خلال الاحتفال الخامس والستين لتوزيع جوائز «غرامي» سنة 2023، بينها أيضا جائزتا أفضل كاتب وملحن أغنيات خلال السنة وأفضل ألبوم شعر منطوق.

- الباكستانية أروج أفتاب.. من جوائز «غرامي» إلى «كواتشيلا»

وقال رئيس هيئة «ريكوردينغ أكاديمي» التي تضم محترفي قطاع الصناعة الموسيقية هارفي ميسون جونيور إن «الأولوية القصوى للأكاديمية هي التمثيل الفاعل للأشخاص العاملين في مجال الموسيقى الذين تخدمهم»، مع «الحرص على أن تعكس قواعدها وإرشاداتها الصناعة الموسيقية المتغيرة باستمرار».

ومع أن فئة جوائز «غرامي» لم تكن تتضمن فئة خاصة بموسيقى ألعاب الفيديو، فازت أغنية «باب ييتو» من تأليف كريستوفر تين عن لعبة الفيديو «سيفيليزايشن 4» الاستراتيجية الشهيرة جائزة «أفضل توزيع» العام 2011.

وفي آخر حفلة لتوزيع الجوائز، توج تشارلي روزن وجايك سيلفرمان، مع فرقة «8-بيت بيغ باند» في الفئة نفسها عن نسختهما من «ميتا نايتس ريفنج» من لعبة الفيديو «كيربي سوبرستار».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. السويحلي 2 - 0 الأهلي طرابلس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. السويحلي 2 - 0 الأهلي طرابلس
كاركاتير خيري - سلاح بعيد المدى

كاركاتير خيري - سلاح بعيد المدى
«جيمس ويب» تعرّض لاصطدام نيزكي.. هل يؤثر فيه؟

«جيمس ويب» تعرّض لاصطدام نيزكي.. هل يؤثر فيه؟
هدنة لـ«الفرسان» قبل مواجهة «نسور قرطاج» في تصفيات أفريقيا

هدنة لـ«الفرسان» قبل مواجهة «نسور قرطاج» في تصفيات أفريقيا
لجنة التحقيق في اقتحام «الكابيتول» تعلن نتائجها.. وترامب يرد

لجنة التحقيق في اقتحام «الكابيتول» تعلن نتائجها.. وترامب يرد
الألماني كريستيان بوك يقترب من رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

الألماني كريستيان بوك يقترب من رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
داخل العدد 342: جمود وغموض سياسي.. وعيوب التعديل الدستوري

داخل العدد 342: جمود وغموض سياسي.. وعيوب التعديل الدستوري
مصر تخسر أمام إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

مصر تخسر أمام إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»

قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون ...
عقيلة صالح ووفد من القيادة العامة وقادة مجموعات مسلحة بالمنطقة الغربية يزورون الرباط

عقيلة صالح ووفد من القيادة العامة وقادة مجموعات مسلحة بالمنطقة الغربية يزورون ...
«مركزي بنغازي»: التقرير السنوي الاستثنائي وثيقة تاريخية.. وبيانات «مركزي طرابلس» أحد مصادره

«مركزي بنغازي»: التقرير السنوي الاستثنائي وثيقة تاريخية.. وبيانات «مركزي طرابلس»...
تعرف على نتائج مباريات اليوم الثالث لنهائيات ليبيا لكرة السلة

تعرف على نتائج مباريات اليوم الثالث لنهائيات ليبيا لكرة السلة
«أم محمد» الأميركية.. كيف شاركت في عمليات إرهابية بليبيا؟

«أم محمد» الأميركية.. كيف شاركت في عمليات إرهابية بليبيا؟
وزير الدفاع الأوكراني: مئة قتيل و500 جريح في صفوف جنودنا كل يوم

وزير الدفاع الأوكراني: مئة قتيل و500 جريح في صفوف جنودنا كل يوم
معهد: العقوبات تقوض 15 عاما من مكاسب روسيا الاقتصادية

معهد: العقوبات تقوض 15 عاما من مكاسب روسيا الاقتصادية
«المركزي» ينفي صلته بـ«التقرير السنوي الاستثنائي 2015 - 2020»

«المركزي» ينفي صلته بـ«التقرير السنوي الاستثنائي 2015 - 2020»
مزاد خيول في ليبيا.. يؤكد أهمية الفروسية بالثقافة المحلية (صور)

مزاد خيول في ليبيا.. يؤكد أهمية الفروسية بالثقافة المحلية (صور)
ثورة فى الثورة

ثورة فى الثورة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو: التونسي عصام الشرايطي يطرح «يلا»
بالفيديو: التونسي عصام الشرايطي يطرح «يلا»
«فو فايترز» تحيي حفلتين موسيقيتين تكريما لتايلور هوكينز
«فو فايترز» تحيي حفلتين موسيقيتين تكريما لتايلور هوكينز
التونسية ليلى شندول تنتهي من تصوير «كتبنا غياب»
التونسية ليلى شندول تنتهي من تصوير «كتبنا غياب»
قلعة جعبر الأثرية وجهة للسوريين بعد سنوات من الحرب
قلعة جعبر الأثرية وجهة للسوريين بعد سنوات من الحرب
«التنورة» في مصر.. فن شعبي تغذيه «محبة الله»
«التنورة» في مصر.. فن شعبي تغذيه «محبة الله»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد النعاس بالجائزة العالمية للرواية العربية
بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد ......
محمد النعاس: «ميلاد» هو الجلاد والضحية.. وكتبت الرواية لأنقذه من غربته
محمد النعاس: «ميلاد» هو الجلاد والضحية.. وكتبت الرواية ......
محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)
محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي ......
هيئة المحلفين في النزاع القضائي بين جوني ديب وأمبير هيرد تتوصل إلى قرار
هيئة المحلفين في النزاع القضائي بين جوني ديب وأمبير هيرد ......
امرأة عارية على السجادة الحمراء في «كان».. ما السر؟
امرأة عارية على السجادة الحمراء في «كان».. ما السر؟...
المزيد
فئة جديدة تضاف لجوائز «غرامي»
فئة جديدة تضاف لجوائز «غرامي»...
الاضطرابات تعكر صفو حفل زفاف بريتني سبيرز
الاضطرابات تعكر صفو حفل زفاف بريتني سبيرز...
رجال في أزياء نسائية تكريما لـ«العيطة» المغربي
رجال في أزياء نسائية تكريما لـ«العيطة» المغربي...
«التنورة» في مصر.. فن شعبي تغذيه «محبة الله»
«التنورة» في مصر.. فن شعبي تغذيه «محبة الله»...
قلعة جعبر الأثرية وجهة للسوريين بعد سنوات من الحرب
قلعة جعبر الأثرية وجهة للسوريين بعد سنوات من الحرب...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط