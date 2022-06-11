فئة جديدة تضاف لجوائز «غرامي»

القاهرة - بوابة الوسط

أضافت «غرامي» فئة جديدة إلى مكافآتها، بجائزة لأفضل موسيقى تصويرية لألعاب الفيديو.

والخطوة، التي أعلنت الأربعاء، تشكل اعترافا بهذا القطاع، وتعكس سعي أبرز جوائز الصناعة الموسيقية في الولايات المتحدة إلى التنوع، وفق «فرانس برس».

وستكون جائزة «أفضل موسيقى تصويرية لألعاب الفيديو والوسائط التفاعلية الأخرى» واحدة من خمس فئات جديدة ستُعتمد للمرة الأولى خلال الاحتفال الخامس والستين لتوزيع جوائز «غرامي» سنة 2023، بينها أيضا جائزتا أفضل كاتب وملحن أغنيات خلال السنة وأفضل ألبوم شعر منطوق.

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وقال رئيس هيئة «ريكوردينغ أكاديمي» التي تضم محترفي قطاع الصناعة الموسيقية هارفي ميسون جونيور إن «الأولوية القصوى للأكاديمية هي التمثيل الفاعل للأشخاص العاملين في مجال الموسيقى الذين تخدمهم»، مع «الحرص على أن تعكس قواعدها وإرشاداتها الصناعة الموسيقية المتغيرة باستمرار».

ومع أن فئة جوائز «غرامي» لم تكن تتضمن فئة خاصة بموسيقى ألعاب الفيديو، فازت أغنية «باب ييتو» من تأليف كريستوفر تين عن لعبة الفيديو «سيفيليزايشن 4» الاستراتيجية الشهيرة جائزة «أفضل توزيع» العام 2011.

وفي آخر حفلة لتوزيع الجوائز، توج تشارلي روزن وجايك سيلفرمان، مع فرقة «8-بيت بيغ باند» في الفئة نفسها عن نسختهما من «ميتا نايتس ريفنج» من لعبة الفيديو «كيربي سوبرستار».