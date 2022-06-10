Atwasat

قلعة جعبر الأثرية وجهة للسوريين بعد سنوات من الحرب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 يونيو 2022, 10:01 صباحا
قلعة جعبر الأثرية وجهة للسوريين بعد سنوات من الحرب
قلعة جعبر الأثرية في شمال سوريا، 3 يونيو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

خلال سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» على مساحات شاسعة من سورية، شكّلت قلعة جعبر الأثرية في شمال سورية منطلقًا لهجمات الجهاديين.. لكنها اليوم عادت مقصدًا لزوار باحثين عن متنفس بعد توقف المعارك.

داخل القلعة التي هي بمثابة شبه جزيرة تقع على الضفة الشمالية لبحيرة الأسد شمال غرب مدينة الطبقة، يتسلق زوار السلالم للصعود إلى الأبراج المرتفعة والتمتع بعبق التاريخ والطبيعة. يلتقط أطفال صورًا تذكارية في أنحائها وقرب حصونها. بينما تكتظ ضفاف البحيرة الرملية التي تشكلت في السبعينيات إثر بناء سد الطبقة، بالرواد، وفق «فرانس برس».

شن الهجمات
ويقول عبدالله الجابر (41 سنة)، وهو من سكان مدينة الرقة التي كانت تعد المعقل الرئيسي لتنظيم «الدولة الإسلامية» في سورية قبل دحره، لوكالة «فرانس برس»، «لي ذكريات كثيرة هنا.. مضت عشر سنوات تقريبا لم أزر خلالها القلعة جراء ظروف الحرب».

ويبدي سعادته لتمكنه أخيرًا من اصطحاب أطفاله إلى القلعة بعدما كانوا يتصفحون صورًا من طفولته أثناء مشاركته في رحلات مدرسية إلى الموقع. ويوضح «كان حلمهم أن يزوروا قلعة جعبر والأماكن التي زارها والدهم، واليوم أحضرتهم ليروها على أرض الواقع».

تجذب القلعة زوارًا من مناطق سورية مختلفة. وتسيطر على المنطقة قوات سورية الديمقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية والمدعومة من واشنطن، والتي كانت رأس حربة في القضاء على التنظيم مطلع العام 2017.

وتمركز التنظيم الذي سيطر على مناطق واسعة في سورية والعراق المجاور في صيف 2014، بالقلعة. وجعل منها منطلقًا لشن هجمات في المنطقة. وكانت تشرف على أكبر سجن أداره التنظيم المتطرف قرب سد الفرات.

وتحولت بحيرة الأسد خلال فترة المعارك إلى ممر مائي استخدمه كل من قوات سورية الديمقراطية للدخول إلى مدينة الطبقة والسكان الفارين من المدينة على وقع القتال.

مسجد و35 برجًا
وتعد القلعة من أهم القلاع التاريخية ذات الطابع الإسلامي في سورية، ويعود بناؤها، وفق خبراء آثار، إلى العصور السلجوقية والمملوكية.

وفي القلعة مسجد و35 برجًا، وكانت تضم متحفًا يعرض عشرات القطع الفخارية تعرّض للنهب العام 2013.

ويقول محمد (45 عامًا) الذي استخدم اسمًا مستعارًا خشية من خلايا التنظيم التي لا تزال تثير الخوف في المنطقة، «استخدم التنظيم القلعة وأنشأ على أطرافها خنادق لتدريب أشبال الخلافة»، في إشارة إلى أطفال وفتيان ضمّهم التنظيم إلى صفوفه. ويتذكّر كيف كانت «زيارة القلعة ممنوعة على السكان باعتبارها منطقة عسكرية».

ويعبر، بينما يجلس أمام طاولة في مطعم مشرف على البحيرة التي تجوبها زوارق صغيرة تقل السواح المحليين، عن فرحه، لأن «المكان بدأ يستعيد عافيته ويقصده الناس للتنزه باستمرار خلال فصل الصيف».

على ضفاف بحيرة الأسد، ينفث شبان دخان نراجيلهم، وتفترش عائلات الأرض مع أطعمة وفواكه، ويلهو أطفال قربها، بينما تصدح أصوات الموسيقى في الأرجاء.

من محافظة اللاذقية الساحلية، قصد رضوان قهواتي (40 عامًا) القلعة برفقة زوجته وأطفاله في رحلة استغرقت ساعات بالسيارة، تجاوبًا مع رغبة ابنته التي درست عن القلعة في المدرسة. ويقول «أتينا إلى القلعة للسياحة والترفيه والسباحة.. الحمدلله نحن سعداء بالزيارة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»

قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون ...
عقيلة صالح ووفد من القيادة العامة وقادة مجموعات مسلحة بالمنطقة الغربية يزورون الرباط

عقيلة صالح ووفد من القيادة العامة وقادة مجموعات مسلحة بالمنطقة الغربية يزورون ...
«مركزي بنغازي»: التقرير السنوي الاستثنائي وثيقة تاريخية.. وبيانات «مركزي طرابلس» أحد مصادره

«مركزي بنغازي»: التقرير السنوي الاستثنائي وثيقة تاريخية.. وبيانات «مركزي طرابلس»...
تعرف على نتائج مباريات اليوم الثالث لنهائيات ليبيا لكرة السلة

تعرف على نتائج مباريات اليوم الثالث لنهائيات ليبيا لكرة السلة
«أم محمد» الأميركية.. كيف شاركت في عمليات إرهابية بليبيا؟

«أم محمد» الأميركية.. كيف شاركت في عمليات إرهابية بليبيا؟
وزير الدفاع الأوكراني: مئة قتيل و500 جريح في صفوف جنودنا كل يوم

وزير الدفاع الأوكراني: مئة قتيل و500 جريح في صفوف جنودنا كل يوم
معهد: العقوبات تقوض 15 عاما من مكاسب روسيا الاقتصادية

معهد: العقوبات تقوض 15 عاما من مكاسب روسيا الاقتصادية
«المركزي» ينفي صلته بـ«التقرير السنوي الاستثنائي 2015 - 2020»

«المركزي» ينفي صلته بـ«التقرير السنوي الاستثنائي 2015 - 2020»
ثورة فى الثورة

ثورة فى الثورة
أميركي مصاب بجدري القرود يفر من مستشفى في المكسيك

أميركي مصاب بجدري القرود يفر من مستشفى في المكسيك
«وسط الخبر»: الدبيبة في تركيا وحفتر يرفض «حلول الخارج».. إلى أين تتجه الأزمة؟

«وسط الخبر»: الدبيبة في تركيا وحفتر يرفض «حلول الخارج».. إلى أين تتجه الأزمة؟
الليرة التركية في أدنى مستوياتها بعد تصريحات إردوغان

الليرة التركية في أدنى مستوياتها بعد تصريحات إردوغان
بعد «كورونا».. خبير يحذر من الأزمة الصحية العالمية المقبلة

بعد «كورونا».. خبير يحذر من الأزمة الصحية العالمية المقبلة
شاهد في «وسط الخبر»: هل ينجح المجلس الرئاسي في فك انسداد الأزمة السياسية؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل ينجح المجلس الرئاسي في فك انسداد الأزمة السياسية؟
البنك الدولي يحذر من «ركود تضخمي» عالمي ويرفع توقعات النمو لشمال أفريقيا والشرق الأوسط

البنك الدولي يحذر من «ركود تضخمي» عالمي ويرفع توقعات النمو لشمال أفريقيا والشرق ...
ما قبل «22 يونيو».. وما بعده

ما قبل «22 يونيو».. وما بعده
تقرير أممي يتهم إسرائيل بكونها السبب الرئيسي للنزاع مع الفلسطينيين

تقرير أممي يتهم إسرائيل بكونها السبب الرئيسي للنزاع مع الفلسطينيين
شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع أسعار العقارات في ليبيا خلال 2022

شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع أسعار العقارات في ليبيا خلال 2022
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
مؤسسة «كلوني» تدعو إلى محاكمة تجار الآثار المنهوبة كمجرمي حرب
مؤسسة «كلوني» تدعو إلى محاكمة تجار الآثار المنهوبة كمجرمي حرب
«سبوتيفاي» تطمح للوصول إلى مليار مستخدم
«سبوتيفاي» تطمح للوصول إلى مليار مستخدم
محاضرة عن ترجمة الأرشيف العثماني بمركز المحفوظات
محاضرة عن ترجمة الأرشيف العثماني بمركز المحفوظات
اللوفر يقيم معرضا لرسامين من عصر النهضة البرتغالي
اللوفر يقيم معرضا لرسامين من عصر النهضة البرتغالي
بالفيديو: التونسي عصام الشرايطي يطرح «يلا»
بالفيديو: التونسي عصام الشرايطي يطرح «يلا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد النعاس بالجائزة العالمية للرواية العربية
بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد ......
مصر: وفاة الفنان سمير صبري عن 85 عاما
مصر: وفاة الفنان سمير صبري عن 85 عاما...
محمد النعاس: «ميلاد» هو الجلاد والضحية.. وكتبت الرواية لأنقذه من غربته
محمد النعاس: «ميلاد» هو الجلاد والضحية.. وكتبت الرواية ......
محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)
محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي ......
هيئة المحلفين في النزاع القضائي بين جوني ديب وأمبير هيرد تتوصل إلى قرار
هيئة المحلفين في النزاع القضائي بين جوني ديب وأمبير هيرد ......
المزيد
قلعة جعبر الأثرية وجهة للسوريين بعد سنوات من الحرب
قلعة جعبر الأثرية وجهة للسوريين بعد سنوات من الحرب...
التونسية ليلى شندول تنتهي من تصوير «كتبنا غياب»
التونسية ليلى شندول تنتهي من تصوير «كتبنا غياب»...
«فو فايترز» تحيي حفلتين موسيقيتين تكريما لتايلور هوكينز
«فو فايترز» تحيي حفلتين موسيقيتين تكريما لتايلور هوكينز...
بالفيديو: التونسي عصام الشرايطي يطرح «يلا»
بالفيديو: التونسي عصام الشرايطي يطرح «يلا»...
اللوفر يقيم معرضا لرسامين من عصر النهضة البرتغالي
اللوفر يقيم معرضا لرسامين من عصر النهضة البرتغالي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط