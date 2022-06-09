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التونسية ليلى شندول تنتهي من تصوير «كتبنا غياب»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 04:00 مساء
التونسية ليلى شندول تنتهي من تصوير «كتبنا غياب»
الفنانة والإعلامية التونسية ليلى شندول (خاص لـ بوابة الوسط)
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انتهت الفنانة التونسية ليلى شندول من تصوير أغنية «كتبنا غياب» أولى تجاربها الغنائية من إنتاج «لايف ستايلز ستوديوز».

واستغرق التصوير يومين في منطقة عاليه وأسواق بيروت بلبنان من إخراج اللبناني زياد خوري الذي كشف عن تفاصيل الكليب، قائلًا إن التصوير استغرق ساعات طويلة، مشيرًا إلى أنه عمل على إخراج إحساس المرأة القوية على الكاميرا وترجمت ليلى هذه الفكرة بقوة، وفقًا لبيان.

وأكد زياد أنه تفاجأ من أداء ليلى شندول التمثيلي، التي تمتلك سرعة استيعاب هائلة أمام الكاميرا.

أغنية «كتبنا غياب» من كلمات مؤمن راجح وألحان بيصي وتوزيع ماريو.

- التونسية ليلى شندول تنتهي من تسجيل «كتبنا غياب»

من ناحية أخرى، تنتظر الفنانة التونسية عرض فيلمها الجديد «الجواهرجي» التي تشارك في بطولته بجوار النجمين محمد هنيدي ومنى زكي، وهو من إخراج إسلام خيري.

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