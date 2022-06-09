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«فو فايترز» تحيي حفلتين موسيقيتين تكريما لتايلور هوكينز

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 05:00 مساء
«فو فايترز» تحيي حفلتين موسيقيتين تكريما لتايلور هوكينز
تايلور هوكينز، يسار، مع ديف غرول، وسط، ونايت ميندل في نيويورك، 18 نوفمبر 2021 (أ ف ب)
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أعلنت فرقة الروك الأميركية «فو فايترز»، الأربعاء، أنها ستحيي في سبتمبر المقبل حفلتين موسيقيتين تكريمًا لعازف الدرامز تايلور هوكينز الذي تُوفي في مارس الفائت.

وفيما تُنظم الحفلة الأولى في لندن يوم 3 سبتمبر، من المقرر أن تُقام الحفلة الثانية في لوس أنجليس بالسابع والعشرين من الشهر عينه، وفق «فرانس برس».

وتُوفي هوكينز (50 عامًا) الذي كان عضوًا في الفرقة منذ سنة 1997 داخل أحد فنادق بوغوتا قبيل حفلة موسيقية كان مقررًا إحياؤها في 25 مارس.

وسيشارك ديف غرول، وهو مؤسس الفرقة وعازف الدرامز السابق في «نيرفانا»، ونايت ميندل وكريس شيفليت وبات سمير ورامي جافي، في الحفلتين الموسيقيتين.

وكتبت زوجة العازف الراحل أليسون هوكينز في بيان نشرته عبر مواقع التواصل «أتقدم بخالص شكري وإعجابي لفرقة فو فايترز العالمية ولمحبي تايلور في كل مكان للمحبة الكبيرة التي أظهرها كل واحد منكم تجاه تايلور»، مضيفة أن «لطفكم شكل مصدر راحة لا يقدر بثمن لي ولعائلتي خلال هذه الفترة المحزنة جدا».

فيلم رعب
وأظهر تحليل أولي لدرجة السمية في الجسم وجود كميات من المخدرات في جسم هوكينز قبل وفاته بما في ذلك مواد أفيونية، لكن المحققين الكولومبيين لم يحددوا ما إذا كانت هذه المواد تسببت في وفاته.

واشتُهر هوكينز الذي كان عضوًا في إحدى أكثر فرق الروك البديل تأثيرًا وإثارة لإعجاب النقاد، بشخصيته الجذابة على المسرح وإيقاعاته الكلاسيكية المستوحاة من موسيقى الروك والتي قال في إحدى المرات أنها تحمل تأثيرات من أبرز الوجوه الموسيقية من أمثال فيل كولينز وروجر تايلور.

واحتفلت فرقة «فو فايترز» بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها العام الفائت وأنتجت في الآونة الأخيرة «استوديو 666» وهو فيلم رعب في أجواء موسيقى الروك.

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