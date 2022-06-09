بالفيديو: التونسي عصام الشرايطي يطرح «يلا»

القاهرة - بوابة الوسط

طرح الموزع والمنتج الموسيقي التونسي عصام الشرايطي أول أعماله الموسيقية الخاصة بعنوان «يلا»، وذلك عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» والمنصات الموسيقية.

وانتهى عصام من تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج ياسين طبقه الذي قام بتصويرها في العديد من المناطق التونسية، حيث إن فكرة الكليب تدور حول رؤية لتونس في عيون عصام الشرايطي عن طريق موسيقاه في «يلا»، وفقا لبيان.

أحدث تعاونات عصام الشرايطي في الفترة الأخيرة كانت مع النجوم عبدالمجيد عبدالله حيث أشرف عصام على ألبومه الأخير «عالم موازي» الذي حقق نجاحات باهرة على مستوى نسب المشاهدات والحفلات، وتعاونه مع أنغام في ألبوم «مزح»، أصالة في أغنية «تقول تبغاني»، راشد الفارس في ألبوم «كحل» و«زمام».. وغيرها من الأعمال الموسيقية.