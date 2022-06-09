Atwasat

بالفيديو: التونسي عصام الشرايطي يطرح «يلا»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 01:45 مساء
بالفيديو: التونسي عصام الشرايطي يطرح «يلا»
الملصق الدعائي لأغنية عصام الشرايطي «يلا» (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

طرح الموزع والمنتج الموسيقي التونسي عصام الشرايطي أول أعماله الموسيقية الخاصة بعنوان «يلا»، وذلك عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» والمنصات الموسيقية.

وانتهى عصام من تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج ياسين طبقه الذي قام بتصويرها في العديد من المناطق التونسية، حيث إن فكرة الكليب تدور حول رؤية لتونس في عيون عصام الشرايطي عن طريق موسيقاه في «يلا»، وفقا لبيان.

أحدث تعاونات عصام الشرايطي في الفترة الأخيرة كانت مع النجوم عبدالمجيد عبدالله حيث أشرف عصام على ألبومه الأخير «عالم موازي» الذي حقق نجاحات باهرة على مستوى نسب المشاهدات والحفلات، وتعاونه مع أنغام في ألبوم «مزح»، أصالة في أغنية «تقول تبغاني»، راشد الفارس في ألبوم «كحل» و«زمام».. وغيرها من الأعمال الموسيقية.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

معهد: العقوبات تقوض 15 عاما من مكاسب روسيا الاقتصادية

معهد: العقوبات تقوض 15 عاما من مكاسب روسيا الاقتصادية
ثورة فى الثورة

ثورة فى الثورة
أميركي مصاب بجدري القرود يفر من مستشفى في المكسيك

أميركي مصاب بجدري القرود يفر من مستشفى في المكسيك
الليرة التركية في أدنى مستوياتها بعد تصريحات إردوغان

الليرة التركية في أدنى مستوياتها بعد تصريحات إردوغان
مرض «بلاتر» يمنعه من الإدلاء بشهادته في قضية فساد

مرض «بلاتر» يمنعه من الإدلاء بشهادته في قضية فساد
روتردام تبني قرية على سطوح المدينة

روتردام تبني قرية على سطوح المدينة
بعد «كورونا».. خبير يحذر من الأزمة الصحية العالمية المقبلة

بعد «كورونا».. خبير يحذر من الأزمة الصحية العالمية المقبلة
مودريتش باق مع ريال مدريد حتى 2023

مودريتش باق مع ريال مدريد حتى 2023
مصر تطرح أصولا بـ40 مليار دولار للقطاع الخاص.. وتستهدف نمو 7%

مصر تطرح أصولا بـ40 مليار دولار للقطاع الخاص.. وتستهدف نمو 7%
فوز الاتحاد والأهلي طرابلس والهلال في نهائيات السلة

فوز الاتحاد والأهلي طرابلس والهلال في نهائيات السلة
شاهد في «وسط الخبر»: هل ينجح المجلس الرئاسي في فك انسداد الأزمة السياسية؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل ينجح المجلس الرئاسي في فك انسداد الأزمة السياسية؟
البنك الدولي يحذر من «ركود تضخمي» عالمي ويرفع توقعات النمو لشمال أفريقيا والشرق الأوسط

البنك الدولي يحذر من «ركود تضخمي» عالمي ويرفع توقعات النمو لشمال أفريقيا والشرق ...
ما قبل «22 يونيو».. وما بعده

ما قبل «22 يونيو».. وما بعده
تقرير أممي يتهم إسرائيل بكونها السبب الرئيسي للنزاع مع الفلسطينيين

تقرير أممي يتهم إسرائيل بكونها السبب الرئيسي للنزاع مع الفلسطينيين
شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع أسعار العقارات في ليبيا خلال 2022

شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع أسعار العقارات في ليبيا خلال 2022
وثائق: «وجهة ليبيا» كانت ضمن مشاورات بيغن وريغان لنقل اللاجئين الفلسطينيين من لبنان

وثائق: «وجهة ليبيا» كانت ضمن مشاورات بيغن وريغان لنقل اللاجئين الفلسطينيين من ...
بلعيد: الدستور التونسي الجديد سيخلو من المرجعية الإسلامية

بلعيد: الدستور التونسي الجديد سيخلو من المرجعية الإسلامية
في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة الأهلي بنغازي وحلمه لقيادة المنتخب الليبي

في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة الأهلي بنغازي وحلمه ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الإسكندرية للفيلم القصير» يبدأ استقبال أفلام دورته التاسعة
«الإسكندرية للفيلم القصير» يبدأ استقبال أفلام دورته التاسعة
هارفي واينستين يريد 5 ملايين دولار تعويضا عن حادث سير
هارفي واينستين يريد 5 ملايين دولار تعويضا عن حادث سير
اتهام منتجة «توب غن» بانتهاكها حقوق الملكية الفكرية
اتهام منتجة «توب غن» بانتهاكها حقوق الملكية الفكرية
مؤسسة «كلوني» تدعو إلى محاكمة تجار الآثار المنهوبة كمجرمي حرب
مؤسسة «كلوني» تدعو إلى محاكمة تجار الآثار المنهوبة كمجرمي حرب
«سبوتيفاي» تطمح للوصول إلى مليار مستخدم
«سبوتيفاي» تطمح للوصول إلى مليار مستخدم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد النعاس بالجائزة العالمية للرواية العربية
بالفيديو .. فوز «خبز على طاولة الخال ميلاد» لليبي محمد ......
مصر: وفاة الفنان سمير صبري عن 85 عاما
مصر: وفاة الفنان سمير صبري عن 85 عاما...
محمد النعاس: «ميلاد» هو الجلاد والضحية.. وكتبت الرواية لأنقذه من غربته
محمد النعاس: «ميلاد» هو الجلاد والضحية.. وكتبت الرواية ......
محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)
محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي ......
هيئة المحلفين في النزاع القضائي بين جوني ديب وأمبير هيرد تتوصل إلى قرار
هيئة المحلفين في النزاع القضائي بين جوني ديب وأمبير هيرد ......
المزيد
بالفيديو: التونسي عصام الشرايطي يطرح «يلا»
بالفيديو: التونسي عصام الشرايطي يطرح «يلا»...
اللوفر يقيم معرضا لرسامين من عصر النهضة البرتغالي
اللوفر يقيم معرضا لرسامين من عصر النهضة البرتغالي...
محاضرة عن ترجمة الأرشيف العثماني بمركز المحفوظات
محاضرة عن ترجمة الأرشيف العثماني بمركز المحفوظات...
«سبوتيفاي» تطمح للوصول إلى مليار مستخدم
«سبوتيفاي» تطمح للوصول إلى مليار مستخدم...
مؤسسة «كلوني» تدعو إلى محاكمة تجار الآثار المنهوبة كمجرمي حرب
مؤسسة «كلوني» تدعو إلى محاكمة تجار الآثار المنهوبة كمجرمي ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط