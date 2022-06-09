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«سبوتيفاي» تطمح للوصول إلى مليار مستخدم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 11:41 صباحا
«سبوتيفاي» تطمح للوصول إلى مليار مستخدم
رئيس سبوتيفاي التنفيذي دانيال إك في مؤتمر صحفي بطوكيو، 29 سبتمبر 2016 (أ ف ب)
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أعلنت منصة «سبوتيفاي» المتخصصة في البث الموسيقي والبودكاست، الأربعاء، أنها تطمح للوصول إلى مليار مستخدم بحلول سنة 2030، بالإضافة إلى تحقيقها مداخيل سنوية بمئة مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

وقال رئيس الشركة التنفيذي ومؤسسها دانيال إيك في مداخلة خلال يوم للمستثمرين بنيويورك، إن الهدف الذي تطمح الشركة لبلوغه يمكن تحقيقه بشكل جزئي من خلال توسيع محفظة «سبوتيفاي» الاستثمارية عبر عدد البودكاست والكتب المسموعة تزامنًا مع جعل المنصة شاملة لصانعي المحتوى، وفق «فرانس برس».

وأضاف «كون سبوتيفاي تشكل منصة للمبدعين في العالم، سنوفر الركائز الأساسية والموارد التي تتيح لخمسين مليون فنان وصانع محتوى تطوير أعمالهم الخاصة وإدارتها، بالإضافة إلى الاستفادة من أعمالهم كمصدر ربح، والترويج لها بطريقة فعالة».

وأعلنت الشركة السويدية المدرجة في بورصة نيويورك أن إيراداتها لسنة 2021 بلغت 10.9 مليار دولار، ما يعني أن عليها أن تحقق إيرادات تفوق تلك المسجلة العام 2021 بنحو عشرة أضعاف، بهدف الوصول إلى المستوى الذي حدده إيك، الأربعاء.

الكتب الصوتية
وفي نهاية الربع الأول من 2022، استخدم المنصة 422 مليون شخص، وهو رقم يجعلها حتى الآن المنصة الصوتية الأكثر استخدامًا في العالم. وفيما قارب هامش الربح الإجمالي للشركة (الإيرادات مطروح منها التكاليف المرتبطة مباشرة بعملها) 26% خلال الأرباع الأخيرة، أوضح إيك أن هدفه يتمثل في الوصول إلى 40% في غضون السنوات العشر المقبلة كذلك.

وتسعى المنصة أيضًا إلى تحقيق هامش تشغيلي (المبيعات مطروح منها كل التكاليف قبل احتساب الفوائد والضرائب) بنسبة 20%، وهو رقم يشير إلى أن الشركة أصبحت مربحة بشكل واضح، وهذا ما ليست عليه حاليا.

وخلال الأرباع الأخيرة، تأرجحت المنصة الصوتية الإلكترونية التي أصبحت مُتاحة حاليًا في 183 دولة وإقليما، بين هامش تشغيل إيجابي متواضع وآخر سلبي قليلا.

واستثمرت «سبوتيفاي» بأكثر من مليار دولار ليستخدمها صانعو بودكاست بارزين ولبناء منصة متكاملة للمدونات الصوتية بدءًا من الإنتاج وصولًا إلى إدارة الإعلانات، لتصبح رائدة عالميًا في هذا القطاع. واستحوذت المنصة في العام الماضي على شركة «فاينداواي» الرائدة في إنتاج الكتب الصوتية وتوزيعها.

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