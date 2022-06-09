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مؤسسة «كلوني» تدعو إلى محاكمة تجار الآثار المنهوبة كمجرمي حرب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 10:41 صباحا
مؤسسة «كلوني» تدعو إلى محاكمة تجار الآثار المنهوبة كمجرمي حرب
قطع أثرية سُرقت خلال النزاع السوري معروضة بعد استعادتها في مدينة إدلب شمال غرب البلاد، 14 يناير 2021 (أ ف ب)
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دعت مؤسسة «كلوني» للعدالة التي أسسها جورج وأمل كلوني، الأربعاء، إلى محاكمة تجار الآثار المنهوبة من مناطق الصراع بتهمة التواطؤ في جرائم الحرب وتمويل الإرهاب.

وقالت المديرة القانونية لبرنامج «ذي دوكيت»،أنيا نيستات التابع لهذه المؤسسة والمتخصص في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان، إن «الاتجار غير المشروع بالآثار ليس جريمة بلا ضحايا»، وذلك خلال تقديمها في واشنطن نتائج تحقيق استمر عامين بشأن تهريب كنوز ثقافية نُهبت من العراق وسورية واليمن وليبيا، ثم أعيد بيعها في الولايات المتحدة وأوروبا، وفق «فرانس برس».

وأشارت أنيا نيستات إلى أن هذا التهريب الذي تسيطر عليه جماعات مسلحة مثل تنظيم الدولة الإسلامية أو فرع تنظيم القاعدة في سورية سابقا، هيئة تحرير الشام، يسمح لهذه الجهات بشراء الأسلحة وتمويل الأعمال الحربية أو الهجمات.

وأوضحت أن تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مدى سنوات على مساحات شاسعة من الأراضي في سورية والعراق، أنشأ وزارة فرعية مخصصة للآثار، منحت تراخيص لنهب المواقع الأثرية وفرضت ضرائب على بيع الآثار.

عملات مصرية
ويُعتبر نهب الآثار جريمة حرب بحسب اتفاقات جنيف ونظام روما الأساسي الذي قامت عليه المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق المحامية في المؤسسة منال شيبان.

وتمر القطع المسروقة عبر تركيا أو لبنان أو أوروبا الشرقية أو تايلاند، ثم تباع من جانب تجار القطع الفنية أو في عمليات بيع خاصة، خصوصا عبر الإنترنت.

في الوقت الحالي، تُصادر غالبية الأعمال المنهوبة التي يُعثر عليها وتعاد إلى البلدان التي تعرضت للنهب فيها، لكن التجار لا يحاكمون إلا بتهمة ارتكاب مخالفات، وليس جرائم حرب، بحسب المنظمة غير الحكومية.

يأتي هذا التقرير بعد وقت قصير من توجيه الاتهام في فرنسا إلى جان لوك مارتينيز، الرئيس السابق لمتحف اللوفر، أكبر متحف في العالم، بتهمة الاتجار بالآثار من الشرقين الأدنى والأوسط.

وفي إطار هذا التحقيق، صادر القضاء الأميركي أخيرًا خمس عملات معدنية مصرية كانت في حيازة متحف متروبوليتان في نيويورك لكن يُحتمل أن تكون نتيجة أعمال نهب.

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