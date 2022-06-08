«الإسكندرية للفيلم القصير» يبدأ استقبال أفلام دورته التاسعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» فتح باب استقبال الأفلام لدورته التاسعة، والمقرر انعقادها مطلع العام المقبل 2023.

وتنقسم مسابقات المهرجان إلى: المسابقة الدولية، المسابقة الوثائقية، مسابقة أفلام التحريك، المسابقة العربية، مسابقة أفلام الطلبة (للمصريين)، وفقًا لبيان.

ومن المنتظر أن تحظى الدورة التاسعة للمهرجان والثانية له دوليًا باهتمام أكبر من صُنّاع الأفلام القصيرة حول العالم، بعدما حظى بسمعة عربية مرموقة، وشهدت دوراته الكثير من العروض العالمية الأولى.

المهرجان المتخصص بالأفلام القصيرة يشهد سنويًا حضورًا جماهيريًا كبيرًا، منطلقًا من كونه نقطة التقاء لمختلف المواهب العربية لتبادل الثقافة السينمائية بين محبي الأفلام وصناعها.

وتنشد إدارة المهرجان من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم مزيدًا من الدعم خاصة بعدما أشادت به في أكثر من مناسبة وبالجهود المبذولة خلال دوراته الماضية في تعزيز الحراك الفني بين أبناء المحافظة، والإسهام في تقديم صورة مشرفة لصناعة المهرجانات المصرية بوجه عام.